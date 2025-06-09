«Нужны отечественные игры, чтобы не доказывать себе, что мы хорошие» – разработчик
Практика показала, что компьютерные игры имеют долговременное воздействие на общество, наряду с другими элементами информационной составляющей в современной войне.
Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил директор ООО «КвадКом Интерактив» Николай Ситников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть старый пример, когда в игре отступающая Красная армия сжигала русские деревни и подрывала переправы с нашими войсками. Отечественные игроки возмутились, написали разработчикам, а они ответили следующее: «Вот, есть книга Солженицына, в ней так написано, это ваш писатель, значит это правда».
Я акцентирую, потому что игры не бегут по отдельной дорожке, они в едином информационном пространстве с другими медиа – и точно так же участвуют в формировании информационного пузыря человека. Он его формирует сам, но, конечно, идёт воздействие, и игры могут менять, прерывать этот информационный пузырь, что нам надо обязательно использовать.
Эти аспекты: первое, пропаганда (или информационное влияние), второе – обучение населения чему-то, связанному с военными действиями, и третье – уже непосредственная геймификация обучения военных. Это то, что видно сразу», – рассказал Ситников.
Модератор панели, военный блогер Юрий Подоляка согласился с мнением разработчика.
«Очевидно, что современная война идёт во всех аспектах – в информационном плане, технологическом, социальном. И для любого государства, которое хочет в этой борьбе победить, нужно иметь системы защиты во всех отраслях. Информационная безопасность включает, в том числе, разработку собственных игр, чтобы хотя бы наше население считало себя правильным.
А не как навязывают американцы свою точку зрения, а потом начинается СВО, а у нас часть молодёжи говорит: «А мы же плохие, мы по определению плохие, потому что так в играх было сказано». Это один из элементов информационной безопасности», – заключил Подоляка.
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