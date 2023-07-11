Нынешний Евросоюз изживет себя в 27-28 году – эксперт

Анатолий Лапин .  
11.07.2023 22:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Экономика коллапса


Через несколько лет от нынешнего Евросоюза мало что останется – он будет раздроблен на национальные провинции, объединенные под властью Брюсселя.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог-международник Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Через несколько лет от нынешнего Евросоюза мало что останется – он будет раздроблен на...

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При этом, по словам эксперта, страны ЕС поглотит социально-экономическая катастрофа и удержать их не получится.

«27-28 год пока по трендам выходит. Если мы начинаем по трендам смотреть Европу, ближайший 24-25 год у них кризис экономический переходит в социально-экономическую катастрофу уже – это более глубокое разрушение. Попытки собрать эту ситуацию, как-то удержать Европу можно будет только за счет централизации власти. То есть, национальные правительства должны ослабнуть, и Брюссель начинает получать контроль над территориями напрямую.

Сдержать эту ситуацию единства у них особого нет и есть очень высокая вероятность, что они будут пытаться это делать за счёт такого чудного состояния, которое более года назад Френсис Фукуяма описал, как национал-либерализм… Замечательная конструкция, мы все понимаем, к чему это приводит. Это будет попытка это все соединить воедино, разобрать текущие национальные государства. Условно говоря, нет единой Франции – есть полтора десятка провинций, подчиненных напрямую Брюсселю. И то же самое по всем остальным», – прогнозирует он.

«У них этого не выйдет – время они упустили, у них нет военной силы это собрать, поэтому конструкция на фоне еще социально-экономической катастрофы 27 и 28 год будет разрушаться. После этого от Европы мало чего останется», – заключил Школьников.

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