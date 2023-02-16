О чем ностальгирует галичанин в России

Для многих это покажется удивительным, но России есть чему поучиться у Украины.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет пророссийский житель Галичины, который переехал в Россию, работает в Санкт-Петербурге и статьи которого мы регулярно публикуем.

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Сразу отмечу, что данный материал не стоит оценивать как сравнение России и Украины или отдельных её городов в пользу последней. И тем более как причины для возврата на малую родину. Это не более, чем мои личные воспоминания не только по конкретному месту, но и времени.

Как часто бывало у евреев, уехавших из СССР в 80-90-е, они запомнили свои родные места по состоянию на то время, да и свою жизнь там когда они ещё были молоды, потому ностальгические чувства уже слабо пересекаются с теми же местами в современности. Так и тут, это скорее ностальгия по домайданной Украине.

По максимуму хотелось бы откинуть то, что звучало бы в стиле «трава была зеленее». Но трава и вправду зеленее в тех широтах, где проходило моё детство, чем в северном и сером Петербурге. По этой же причине многие малороссы не едут далеко, а оседают в ближайших Ростове, Краснодаре, Новороссийске или Белгороде. Не нужно перестраиваться под другой климат и это мудро.

Не то, чтобы климат Львова был идеален — наоборот, регулярные дожди и высокая влажность являются идеальной подготовкой для жизни в Петербурге. Да и по максимальным летним температурам и минимальным зимним разница не столь существенна. А вот сама длительность лета — это то, о чём можно слегка поностальгировать, уже в апреле можно было ходить без куртки и пальто, а в мае купаться в ближайшем озере. Пускай и не каждый год. С другой стороны, переносимость летней жары с годами становится сложнее, и отчасти это даже к лучшему.

Бомжи во Львове. Мусора практически нет.

В целом, облик города и его опрятность — это довольно странная тема в моём случае. Львов был задрипанным ввиду нищеты региона, но его содержали в чистоте настолько, насколько могли в таких условиях. Петербург не жалуется на недостатки бюджетов, но он погряз в беспорядке и грязи в силу низкой компетентности чиновников и отсутствия какой-либо ответственности.

Да, туристический центр Петербурга вылизан по большей части, но как и в любом туристическом городе, стоит свернуть с протоптанной тропинки, как тут же попадаешь в разруху, при чём не покидая центра исторической застройки. Количество заброшенных и десятилетиями разрушающихся исторических зданий исчисляется десятками, чего никогда не было во Львове. Да, масштабы городов несопоставимы, но неужели за долгие годы невозможно было выделить хоть какие-то крохи на приведение города в порядок хотя бы в пределах исторического центра?

Отдельно хотел бы отметить опрятность как часть культуры людей, ведь «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». С этим в Петербурге весомые проблемы, и мне достаточно пройтись 5-10 минут вдоль любой улицы, как тут и там глаз цепляют брошенные где попало окурки, мусор и последствия выгула питомцев.

Всё это лежит там месяцами, и никому до этого нет дела, включая самих людей, которым по каким-то причинам не противно находиться в таком свинарнике. Во Львове не было дешёвой рабочей силы из Средней Азии, а дворники были все местные. Не то, чтобы они работали идеально, но месяцами нигде ничего не валялось. Даже если дворники что-то упускали, самим местным жителям или работникам предприятий доводилось убирать самостоятельно, попросту чтобы не созерцать бардак.

Никогда бы не подумал, что буду нахваливать культуру украинцев и ругать культуру россиян, но факт есть факт. Я даже засекал количество уборок подъезда и сравнивал это с аналогичными показаниями с малой родины — лестничная клетка во Львове убирается чаще.

Пример ухода за историческими зданиями во Львове образца 2012 года.

Впрочем, по большей части это заслуга скорее наличия вертикали ответственности, ибо там за свинарник всё же кто-то да отвечает на практике, чего я не наблюдаю в России.

Ну и пара слов об экологии. Понятно, что мегаполис, в котором многие миллионы населения — это не эталон экологичности и здоровой окружающей среды. В этом плане получается сравнение диаметрально-противоположных вещей.

Галиция с её исторически-недоразвитой промышленностью получила хоть какой-то бонус по результатам этой отсталости: минимальное загрязнение воздуха. Нет промышленности — нет проблем! Идеальное решение в стиле Греты Тунберг.

Разумеется, такого не будет в любом мало-мальски развитом регионе. Тем не менее, ностальгия по зелёным улицам с невырубленными под корень деревьями («кронирование» — отдельный и непонятный бич в РФ) и чистом воздухе не только за городом, но и в его пределах, имеет место быть.

Ностальгия по быстрому ритму жизни может появиться лишь при поселении где-либо рядом с Балтикой, хотя объяснения этому феномену у меня нет. Питерская неспешность, флегматичность и тормознутость — это то, к чему невозможно привыкнуть.

Понятное дело, что суетливость региона напрямую зависит от его сытости и успешности. Ведь чем голоднее население, тем активнее ему приходится бегать внутри колеса. В этом тоже есть свой маленький плюс — в торопливых регионах умеют ценить время.

В Петербурге же не принято ценить ни собственное, ни чужое время. Искусственно созданные пробки, вход в метро через две двери из десяти возможных и феномен очереди на полчаса из одного человека — всё то, что вынуждает прибегнуть к ностальгическим воспоминаниям.

На эту тему даже есть забавный пример. Уже отчасти свыкнувшись с питерским ритмом жизни, я заказывал запчасти для компьютера у своего львовского друга. Мне они не были нужны здесь и сейчас, и я сказал ему «не срочно», подразумевая по-питерски как минимум месяц. Запчасти прибыли через три дня, ибо во Львове «не срочно» — это «не прямо сию секунду», не более того.

Разнятся и соседние страны. Конечно, в текущее время особо не поездишь по Европам, но я успел оценить почти все смежные с Россией страны Евросоюза. Любые страны Прибалтики не впечатляют после Польши, а в Финляндии мне устроили такой образцово-показательный шмон при въезде, что полякам и не снилось такое рвение к службе.

При этом, количество и качество тех продуктов, которые можно оттуда привезти, уступает ассортименту в польских гипермаркетах, да и цены не такие приятные. В Петербурге всегда радовались близости к Европе, но я бы назвал эту близость тупиковой. В Финляндии откровенно скучно, в Норвегии — дорого, паромных экскурсий в Швецию больше нет, страны Прибалтики — одноразовый аттракцион. А теперь ещё и впускают далеко не каждого и не по любому поводу.

Тогда как из Львова до недавнего были все пути открыты, особенно на юг к дешёвым морским курортам Балканских стран. Географически получалось куда больше разнообразия, и это отчасти тоже вызывает ностальгические ощущения.

Конечно же сейчас, когда страны ЕС решили пособничать режиму Зеленского в выдаче подлежащих призыву украинцев, это уже не та обстановка, когда можно комфортно путешествовать. Добавляет проблем скотское поведение моих соотечественников в Европе, которое окончательно испортило и без того не самое приветливое отношение к выходцам из Украины.

Потому данная ностальгия в большей мере относится к былым временам. Впрочем, россияне к заграничным поездкам и ранее относились намного прохладнее, чем украинцы, и львиной доле населения вообще нет дела до того, что там «за бугром». Поголовного открытия загранпаспортов и виз не наблюдал, у многих их никогда и не было.

С тёплой ностальгией вспоминаю усилия львовских работодателей по обучению персонала. Поскольку в отсталом регионе без промышленности шансов найти квалифицированные кадры мало, их приходилось ковать с нуля. Потому для их обучения не только приглашались специалисты с востока или юга Украины, но и внедрялись на тот момент передовые западные методики, которые нередко имели эффективность, сопоставимую с профильным образованием при более сжатых сроках.

Многие работники использовали это корыстно — обучившись в одной компании, перебегали работать в другую, а то и в Европу. Тем не менее, перспективы с нулевого уровня дослужиться до специалиста в домайданном Львове были, пускай и не без интереса западных компаний, которые существенно экономили на зарплатах дешёвого галицкого персонала.

Всё это крайне чуждо в России, никто никого не обучает и не собирается, а каждая компания ждёт на своём пороге профессионала высочайшего уровня, который не только готов взвалить на себя всё, но иной раз даже читать мысли руководства, а в идеале — ещё и за среднюю зарплату.

Иные российские компании заявляют, что предоставляют необходимое обучение, но на практике это сводится к поверхностному экскурсу, а само обучение навешано на тех, кто обучать толком не умеет, да и не хочет. Потому в российских реалиях шагнуть вверх по профессиональной лестнице практически невозможно. Впрочем, социальных лифтов тут тоже нет и это никого не смущает.

Невозможно не ностальгировать по украинской самоиронии и чувству юмора. Понятное дело, я не имею ввиду главного комика страны, при власти которого стало не до смеха. А скорее звёзд простых домайданных времён. Лучше всего с юмором, конечно же, было у одесситов — незыблемые коллективы типа «Маски шоу», «Джентльмен шоу» или «Шоу довгоносикiв» пересматривать можно по сей день.

Да и ранняя Верка Сердючка, пока она ещё была проводницей, а не певицей, тоже могла порадовать после трудного дня. Не знаю, это ли воспитало среди украинцев добротное чувство юмора и самоиронию, но по каким-то причинам в РФ с этими вещами не так радужно.

Понятное дело, что у выходцев из отдельных горных регионов с пониманием юмора традиционно и исторически всё плохо, но иной раз даже на уровне славянского населения я нередко натыкался на обидки за безобидные шутки. То же подтвердили и переселенцы из Одессы. Потому возможность подколоть практически любого встречного и не получить в ответ неправильную реакцию — вполне себе повод для ностальгии.

Ну и завершить хит-парад ностальгии можно той самой традиционной украинской кухней, после которой из-за стола не уходят, а выкатываются.

Не то, чтобы моя семья во Львове чтила все возможные кулинарные традиции — мы не делали кутю на Святой Вечер, да и голубцы в своё время мне изрядно приелись. Тут, снова таки, вопрос скорее времени, чем пространства. Ибо современное поколение ленится возиться так долго на кухне. Тем более, когда навыки не отточены и есть шанс получить невкусную стряпню вместо задуманного блюда.

Потому современные застолья венчают пицца и суши из доставки фастфуда на дом. Да и при всей своей ностальгии, я вряд ли буду вручную лепить 100 пельменей или вареников так, как это делала моя бабушка. Это отчасти ностальгия из категории «никто не сможет сделать борщ лучше, чем мама».

Конечно, тут можно возразить, мол ничего не мешает мне жрать от пуза и сейчас. Но по неким причинам купить тот же смалец или «правильное» сало в Петербурге крайне затруднительно. Как бы смешно это ни звучало.