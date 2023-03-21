Облавы в Одессе: В русские шпионы записывают всех подряд

Только за последние дни в Одессе задержали аж четырех «вражеских информаторов» и «шпионов». Бравые отчеты об удачном отлове поступают из всех силовых ведомств — СБУ и прокуратуры, словно все бывшие живодеры после закрытия живодерен подались именно туда.

И калька тут уже стандартная: «разведывали позиции ПВО, корректировали удары по Одессе». Сколько их таких было за последний год? Сотни?..

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«Вражескими пособниками оказались двое местных жителей, один из которых работает в коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы». Они попали в поле зрения агрессора из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывали среди окружающих. Поэтому российская спецслужба дистанционно привлекла их к сотрудничеству», — рапортует пресс-служба СБУ.

Также сообщается о «предателе, который фиксировал результаты воздушных атак и отправлял их врагу для корректировки новых ударов по Одессе. Информацию он передавал отдельным российским «военным корреспондентам», а уже они — спецслужбам государства-агрессора. Чтобы собрать развединформацию, злоумышленник ездил по области и фотографировал военные объекты».

Не желая отставать от коллег и, видно, для повышения удоев, простите, раскрываемости, в прокураторе области тоже отчитались о «пяти пулеметах и мотоциклетах для поимки консультанта-шпиона!».

«По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение и желание получить должность начальника экономического отдела в правоохранительных органах России в случае оккупации Одессы, помогал врагу в проведении взрывной деятельности против Украины».

Также в прокуратуре пояснили, что он якобы собирал разведданные о местоположении ПВО, количестве охраняющих их военных и отслеживал поставки военной техники на передовую.

О фигурантах говорится, что все они «яростно оправдывали агрессию РФ», и «ждали прихода Русского мира», что все они изменники родины. Что задержаны были при попытке передать врагу секретные данные и пользовались анонимными мессенджерами…

Ну, как обычно, я же предупреждал. Равно как и предупреждал о том, что для ареста и обвинения в шпионаже достаточно всего лишь увидеть в телефоне сообщение «Как дела?». Главное, чтобы оно было из России. В связи с чем теперь мы и перейдем к самой интересной части задержаний — обыскам и вещдокам.

Естественно, что в качестве демонстрации факта предательства силовики выкладывают переписки с «кураторами ФСБ и прочими обитателями Кремля». Но можно ли считать таковым, например, следующую переписку:

«Как вы?» или «Как у вас вообще?» (от куратора). Ответ: «Мы таки в Одессе, Одесса русский город». Понимаете, один из задержанных одесситов просто так считает, значит, его арестовали за мысли (когда уже до всех окончательно дойдет, что в Одессе вообще происходит!)? Только где доказательства того, что «на другой стороне провода находился» сотрудник русских спецслужб?

Ну а далее — самая мякотка: целый арсенал — нет, даже не всегда оружия — находят, как и теперь, у шпионов. Русские триколоры, красные Знамена Победы, символика с двуглавым орлом, приравненным Украиной к свастике, Георгиевские ленты. На этом фоне подкинутая для завершения картины граната кажется даже лишней…

Но с одним бедолагой эсбэушники вообще перегнули палку, так как обнаружили у него красные вымпелы, в частности «Победителю социалистического соревнования». Тут даже допущу, что вымпелы не подкинуты, и в прошлом человек их действительно заслужил. А, видите ли, никаких инструкций относительно того, как надо поступать с вымпелами, горнами, пионерскими галстуками и октябрятскими звездочки, гестапо не выдавало.

В противном случае и свидетельство о рождении с надписью «СССР» надо сжечь, иначе в тюрьму? Думаю, еще пару месяцев и это тоже станет реальностью. А вот насчет русского шпионажа, то очень сомневаюсь, что люди, которым остро необходимо шифроваться, развешивали бы дома хоть триколоры, хоть советские вымпелы.

Еще стоит обратить внимание на фото, где один из задержанных лежит на земле. Судя по изваянию пионеров на заднем фоне — горниста и барабанщика, перекрашенных в желто-голубой цвет, речь идет о заброшенном пионерлагере или детском санатории. Так что тут два варианта — или там действительно «гнездится» ПВО, или же он просто оказался жертвой повесточников. Те проверили его телефон, тоже нашли что-то вроде «Как дела?» из России, и сломали жизнь для отчета.

Другими словами, гребут всех. Всех подряд. Ибо, как и сказал один из задержанных, «мы таки в Одессе, Одесса русский город». Всех, значит, и требуется погубить.