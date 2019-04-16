Обливая грязью Зеленского, Порошенко не сумел замести следы

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

«Чернушные» ролики, в которых Владимир Зеленский представлен как якобы наркоман, продвигало пиар-агентство, которое ведет страницы в социальных сетях Петра Порошенко.

Такой вывод следует из расследования киевского издания «theБабель».

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«Агентство, которое ведет соцсети Порошенко, продвигает ролики о «наркомане Зеленском», — говорится в материале издания.

Издание сообщило, что проанализировало восемь самых популярных страниц в социальных сетях, предлагаемых в период предвыборной кампании на Украине. При этом «за всеми восемью пабликами стоит столичное цифровое агентство Postmen, а официальная страница президента и „черные“ паблики против Зеленского привязаны к одному номеру телефона». Агентство, по информации издания, с 2013 года занимается интернет-рекламой, видеопродакшеном и разработкой онлайн-стратегий, а среди его клиентов — МИД Украины.

«Известно, что ранее Postmen уже сотрудничал с соратниками Порошенко: в период с 2016 года по второй квартал 2018 года блок его имени заплатил ООО „Постмен-Украина“ 4,7 млн гривен. За эти деньги агентство не только размещало рекламу в Facebook, но и снимало для БПП видео», — говорится в статье.

При этом издание утверждает, что завотделом Главного управления информполитики администрации президента Владимир Горковенко подтвердил, что «Порошенко действительно пользуется услугами агентства Postmen, но не уточнил, в каких объемах».

В список восьми проанализированных журналистами пабликов вошли официальный аккаунт Петра Порошенко, две пропрезидентских страницы и пять страниц с «черным» пиаром против его главных соперников на выборах — главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко, лидера партии “Гражданская позиция Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского.