Облом: Украинские выборы оказались никому не нужны в Крыму

21.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Украина признала, что в день проведения выборов Верховной Рады не наблюдается увеличения потока выезжающих из российского Крыма на материк.

Об этом рассказал помощник начальника Херсонского погранотряда Иван Шевцов в комментарии занимающемуся пропагандой на Крым подразделению американского «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне в Херсонской области на границе с Крымом пограничников перевели на усиленный вариант несения службы.

Однако усиление не оправдало себя: провокаций на админгранице не зафиксировано, информации о том, что ФСБ России опрашивает граждан о цели поездки на материковую Украину, на данный момент нет.

Более того, по словам пограничников, увеличения пассажиропотока, связанного с выборами, не наблюдается.