Облом: Украинские выборы оказались никому не нужны в Крыму
Украина признала, что в день проведения выборов Верховной Рады не наблюдается увеличения потока выезжающих из российского Крыма на материк.
Об этом рассказал помощник начальника Херсонского погранотряда Иван Шевцов в комментарии занимающемуся пропагандой на Крым подразделению американского «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Накануне в Херсонской области на границе с Крымом пограничников перевели на усиленный вариант несения службы.
Однако усиление не оправдало себя: провокаций на админгранице не зафиксировано, информации о том, что ФСБ России опрашивает граждан о цели поездки на материковую Украину, на данный момент нет.
Более того, по словам пограничников, увеличения пассажиропотока, связанного с выборами, не наблюдается.
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