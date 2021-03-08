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08.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Турция, Украина
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Обломавшись с европейским, Украина становится частью тюркского мира

Новости Украины

Украина должна стать наследницей тюркской культуры, чему должны помочь носители соответствующей идентичности из числа крымских татар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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«История становления украинской государственности тесно связана с тюркским миром. На протяжении веков в украинско-тюркских отношениях были и общие успехи, и взаимные разочарование; и война, и мир. Во многом Украина должна стать наследницей тюркской культуры через своих граждан – крымских татар – носителей тюркской идентичности», – считает Джапарова.

По ее словам, сегодня Украина развивает отношения со странами тюркского мира: Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Киргизией.

«Особого внимания, конечно, заслуживает трек украинско-турецких отношений, который сейчас можно назвать суперинтенсивным», – говорит чиновница.

Также она сообщила, что в настоящее время внимательно изучается модальность участия Украины в работе Совета по вопросам сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и уже начат диалог на уровне высоких должностных лиц этих организаций.

«Во время своего визита в Турцию, который уже упоминала ранее, я встречалась с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым. Мы смогли детально обсудить перспективы участия Украины в этой организации в качестве наблюдателя. Надеюсь, что участие в тюркских советах позволит продемонстрировать особые связи Украины с тюркским миром и привлечь дополнительное внимание к вопросам прав и положения крымскотатарского народа и что важно, на международной арене актуализировать вопрос деоккупации Крыма», – надеется Джапарова.


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