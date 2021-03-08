Обломавшись с европейским, Украина становится частью тюркского мира

08.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина должна стать наследницей тюркской культуры, чему должны помочь носители соответствующей идентичности из числа крымских татар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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«История становления украинской государственности тесно связана с тюркским миром. На протяжении веков в украинско-тюркских отношениях были и общие успехи, и взаимные разочарование; и война, и мир. Во многом Украина должна стать наследницей тюркской культуры через своих граждан – крымских татар – носителей тюркской идентичности», – считает Джапарова.

По ее словам, сегодня Украина развивает отношения со странами тюркского мира: Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Киргизией.

«Особого внимания, конечно, заслуживает трек украинско-турецких отношений, который сейчас можно назвать суперинтенсивным», – говорит чиновница.

Также она сообщила, что в настоящее время внимательно изучается модальность участия Украины в работе Совета по вопросам сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и уже начат диалог на уровне высоких должностных лиц этих организаций.

«Во время своего визита в Турцию, который уже упоминала ранее, я встречалась с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым. Мы смогли детально обсудить перспективы участия Украины в этой организации в качестве наблюдателя. Надеюсь, что участие в тюркских советах позволит продемонстрировать особые связи Украины с тюркским миром и привлечь дополнительное внимание к вопросам прав и положения крымскотатарского народа и что важно, на международной арене актуализировать вопрос деоккупации Крыма», – надеется Джапарова.