Обрадованная тем, что русские танки не дойдут до Молдовы, Санду пошла в наступление на правду

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Национальный центр по борьбе с российской пропагандой «Патриот» будет создан в Молдове до конца июня.

Об этом сегодня заявила президент Молдовы Майя Санду в специальном обращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не может добраться до нас на танках, и поэтому атакует нас информационно, продвигает пропаганду, чтобы посеять ненависть, подорвать доверие людей к государству. Определенные люди распространяют кремлевскую ложь. День за днем Кремль и преступные группировки проводят гибридные атаки с использованием оружия пропаганды, чтобы посеять ненависть в Республике Молдова, ослабить наше доверие друг к другу и к нашему государству», — обрушилась с обвинениями Санду.

Массовое закрытие русскоязычных СМИ, которое молдавский президент провела в декабре прошлого года не помогло, потому что «Кремль спонсирует огромными суммами распространение лжи в СМИ, в социальных сетях».

Центр «Патриот», по словам Санлу, будет «передавать правдивую информацию широкой общественности и повышать сопротивляемости общества перед лицом дезинформации».

Молдавский политический аналитик Дмитрий Чубашенко считает, что в стране создается оруэловское «министерство правды».

Продюсер и журналист Габриэль Кэлин считает, что Санду «решила установить абсолютную цензуру и диктатуру».

«В Молдову уже прибыл десант из 40 специалистов ЕС, которые будут мониторить все социальные сети и СМИ. Теперь вы не сможете критиковать Санду. Вы будете обязаны ее хвалить! Ведь все граждане и ЛОМы, критикующие Майю Григорьевну, будут взяты под жесткий мониторинг и контроль», – заявил Кэлин.