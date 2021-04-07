Обстрел ВСУ оставил людей без воды по обе линии фронта

07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

ВСУ обстреляли ЛЭП, питающую Васильевскую насосную станцию, под городом Ясиноватая в ДНР.

Об этом сообщает Tlegram-канал военкора Семёна Пегова «WarGonzo», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Эта станция даёт воду пяти фильтровальным станциям вдоль линии разграничения, а это 1,8 миллиона людей. Уже сокращена подача воды по обе стороны фронта. Большие города переходят на внутренние резервы. Для восстановления ЛЭП нужна тишина на фронте, которой нет, и не предвидится», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что энергетики ДНР, рискуя жизнями, вернули свет жителям соседнего поселка, который был также обстрелян.

«Из-за агрессии Украины против республик Донбасса ситуация с водоснабжением региона вот уже 7 лет балансирует на грани катастрофы. Мировое же сообщество игнорирует геноцид населения и уничтожение инфраструктуры в Донбассе» – прокомментировал министр ЖКХ ДНР Сергей Наумец.