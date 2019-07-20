Обстрелянный Украиной город в ЛНР горит в нескольких местах

20.07.2019, Луганск, Валентин Филиппов

Международное сообщество должно отреагировать на обстрел города Первомайска в ЛНР, который осуществила Украина за несколько часов до наступления перемирия. В результате обстрела погиб мирный житель, еще семеро получили ранение, в их числе трехлетняя девочка.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева.

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«Город горит в нескольких местах», – сказала она.