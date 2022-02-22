«Обуздать убийц и подонков»: Совет Федерации поддержал Донбасс

Совет Федерации вслед за Госдумой РФ единогласно ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они довели ситуацию до той предельно опасной точки, когда мы больше не вправе ждать. Украину превратили в форпост для военного наступления на Россию», – заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

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Она считает, что утвердить документы требуют «наши граждане, наша история и наша совесть».

Сенаторы высказались в поддержку документов. Константин Косачев назвал договоры с республиками «охранными грамотами».

«Мы защищаем людей не только от бандеровских националистов, но и от стран Европы, объединенных в едином натовском стою», – сказал он.

«Ох как вчера закудахтали наши оппоненты о нарушениях международного права. Как их это бесит. Превратили обсуждение в притворство. СМИ-иноагенты опять стебутся над этой ситуацией. Киев, как садомазохист, требует болезненных санкций для России. Россия уберет очередной пакет санкций в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме», – сказала представляющая ЛДПР Елена Афанасьева.

Ее коллега от «Справедливой России» Светлана Горячева считает, что Россия найдет способ «обуздать убийц и подоноков».

«Уже сегодня мы должны выделить государства Европы, которые слишком далеко зашли в хуле России и поставках смертоносного оружия в Украину, подстрекая ее к войне. Помимо США и Англии мы должны поименно назвать эти страны и заявить о выдворении из России их бизнес-проектов, а недвижимость национализировать и создать там другие рабочие места.

Хватит нефте- и газопродукции согревать вражеские для нас государства, начиная с Польши, Румынии, Прибалтики. Мы должны объявить о расторжении с ними контрактов. Пусть мы потеряем что-то в бюджете, но желающие получить их в другой части мира тоже найдутся», – сказала Горячева.