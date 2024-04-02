Объявленные Украиной цели войны для нас недостижимы – Бортник

Анатолий Лапин.  
02.04.2024 11:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 675
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украине и западным партнерам недостижимы большинство стратегических целей в противостоянии с Россией. Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, это происходит потому, что никто не верит больше словам о взятии Москвы или даже Крыма.

Украине и западным партнерам недостижимы большинство стратегических целей в противостоянии с Россией. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это – попытка установить цель в будущее. В этой войне очень сложно установить цель, которой доверяло бы свое общество и западные партнеры. Сказать, что мы победим в войне и завтра возьмем Москву – даже не завтра, через 20 лет мы возьмем Москву, – можно это сделать, но этому уже никто не верит. Именно поэтому сказать, что мы сможем просто в обороне находиться все время в ситуации с УФАБами и всем остальным – в это тоже никто не верит», – сказал эксперт.

«Именно поэтому в этой динамике наша власть постоянно ищет точки информационной опоры, чтобы дать обществу цели, объяснить, за что мы, за какую конкретную цель – не виртуальное освобождение всей страны, а за какую конкретную цель мы сегодня сражаемся и умираем… Это технология управления обществом, попытка дать надежду в будущем, попытка установить цели в условиях, когда большинство стратегических целей банально недостижимы и для нас, и для западных партнеров», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть