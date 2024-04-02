Объявленные Украиной цели войны для нас недостижимы – Бортник

Украине и западным партнерам недостижимы большинство стратегических целей в противостоянии с Россией. Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, это происходит потому, что никто не верит больше словам о взятии Москвы или даже Крыма.

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«Это – попытка установить цель в будущее. В этой войне очень сложно установить цель, которой доверяло бы свое общество и западные партнеры. Сказать, что мы победим в войне и завтра возьмем Москву – даже не завтра, через 20 лет мы возьмем Москву, – можно это сделать, но этому уже никто не верит. Именно поэтому сказать, что мы сможем просто в обороне находиться все время в ситуации с УФАБами и всем остальным – в это тоже никто не верит», – сказал эксперт.

«Именно поэтому в этой динамике наша власть постоянно ищет точки информационной опоры, чтобы дать обществу цели, объяснить, за что мы, за какую конкретную цель – не виртуальное освобождение всей страны, а за какую конкретную цель мы сегодня сражаемся и умираем… Это технология управления обществом, попытка дать надежду в будущем, попытка установить цели в условиях, когда большинство стратегических целей банально недостижимы и для нас, и для западных партнеров», – заявил Бортник.