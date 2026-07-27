Обыкновенный технофашизм: НАТО хочет снять с себя ответственность за жестокость своего ИИ
Декларация, принятая на последнем саммите НАТО в Анкаре, предусматривает изменение технологического контура альянса и переход к ИИ-модели. Это означает, что рост числа невинных жертв закладывается в систему.
Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Было принято решение, что система «Палантир» внедряется в систему принятия решений. Это те самые дроны, которые летят в российскую инфраструктуру.
Они запускаются, становятся в режим ожидания, и ИИ сам принимает решения. В его программах предусмотрено, что, если у него заканчивается питание в батареях, он переходит в режим «бью по всему, что движется». И выбираются цели в меньшей привязке к военной инфраструктуре.
И, конечно, это превращается в чистый террор», – сказал Ильницкий.
Ильницкий считает, что, передавая управление войной ИИ, НАТО снимает с себя ответственность за его жестокость.
«Тестирование показало, что при прочих равных палантировские разработки принимают решения в сторону большей агрессивности и эскалации, нежели поддержания стабильности. Все переводится в режим отстраненности, чтобы снять с себя ответственность и при этом повысить эскалационные вещи. Это все нужно уничтожить на корню», – сказал Ильницкий.
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