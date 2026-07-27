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Декларация, принятая на последнем саммите НАТО в Анкаре, предусматривает изменение технологического контура альянса и переход к ИИ-модели. Это означает, что рост числа невинных жертв закладывается в систему.

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было принято решение, что система «Палантир» внедряется в систему принятия решений. Это те самые дроны, которые летят в российскую инфраструктуру. Они запускаются, становятся в режим ожидания, и ИИ сам принимает решения. В его программах предусмотрено, что, если у него заканчивается питание в батареях, он переходит в режим «бью по всему, что движется». И выбираются цели в меньшей привязке к военной инфраструктуре. И, конечно, это превращается в чистый террор», – сказал Ильницкий.

Ильницкий считает, что, передавая управление войной ИИ, НАТО снимает с себя ответственность за его жестокость.