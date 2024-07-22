«Очень быстро адаптировались к войне: в ВСУ хотят брать пример с армии России

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Российская армия научилась очень эффективно воевать против украинской пехоты и должна стать для ВСУ примером для подражания. Об этом в эфире интернет-канала «Новини LIVE» заявил военнослужащий 3-й штурмовой бригады ВСУ с позывным «Бочка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бахмутская кампания стала той точкой, где война дронов появилась. Началось большое количество применений. Особенно это замечали мы. Когда мы зашли, были одиночные сбросы противника. А под конец это уже десятки fpv, по пехоте работают и «Ланцеты». И сбросами работали, и газом. Это изменение и динамики боя, и изменение подходов противника. Он также развивается. Такие тонкости сильно влияют на пехоту. А пехота – это основа боя и штурмовых действий», – сказал «Бочка»

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«Сначала это была война неподготовленных нас и контрактников РФ, которые шли с шашками наголо, но это проиграли. Но они очень быстро адаптируются и учатся воевать. Россиянам в этом плане надо отдать должное. Они адаптируют свою экономику, свой ВПК. Это хороший пример для нас. Они всё переводят на военные рельсы. Вот, мы смеялись, что хлебзавод делает fpv. А мне всё равно, на каком заводе изготовлен fpv, если он убивает моего солдата. Сам факт, что есть финальный результат, в котором погиб военнослужащий Украины», – добавил ВСУшник.