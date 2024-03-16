Очередная атака Украины на российские НПЗ. Введут ли талоны на бензин? Европа ждет русскую нефть

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Украинские беспилотники атаковали сегодня Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.

Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

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В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Начался пожар, который спустя полчаса был потушен.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утверждает, что попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет.

Политический обозреватель телеканала «Цврьград» Андрей Перла уверен, что БПЛА, атаковавшие сызранские заводы, границу РФ не пересекали.

«Противник, проигрывая на фронте, перешел к военно-политическим акциям. очень подлым, но очень эффективным. Ничего в Сызрань с дальнего запада прилететь не могло. Никто и не пытался. Наверняка запускали дроны завербованные диверсанты с очень близкого расстояния. Почти наверняка – местные жители той же Сызрани и Новокуйбышевска и/или окрестных населенных пунктов. Причем запускавшие был уверены в том, что им, во-первых, щедро заплатят (сколько там нынче средняя зарплата в Самарской области?) а во-вторых, что им за это ничего не будет. Пора требовать от законодательной власти восстановления смертной казни. За измену, за терроризм, за антигосударственную агитацию. И ускоренного судопроизводства в том случае, если враг задержан с поличным», – написал Перла в своем тг-канале.

Атака на НПЗ в Сызрани продолжила длинную череду нападений украинских БПЛА на российскую нефтянку.

В январе ВСУ атаковали 5 предприятий нефтегазовой отрасли России. География атак широкая — от Усть-Луги в Ленинградской области до Туапсе. Сейчас большинство этих заводов работают штатно, на некоторых проходят незначительные ремонтные работы.

В феврале были атакованы Афипский и Ильинский НПЗ на территории Краснодарского края. Там ущерб был незначительным.

12 марта была совершена атака на ПАО «Лукойл» в Нижегородской области, одного из ведущих нефтеперерабатывающих заводом России. Была повреждена одна из установок по переработке нефти. После падения беспилотника также пострадала нефтебаза в Орле — произошло возгорание резервуара с горючим.

13 марта под обстрел попал завод ПАО «Роснефть» в Рязани, который является одним из основных поставщиков моторного топлива для регионов. В тот же день был атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, являющийся крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. Предприятие на сутки приостановило свою работу.

15 марта украинские беспилотники атаковали НПЗ «Первый завод» в Калужской области. «Нижегороднефтеоргсинтез», принадлежащий «Лукойлу». Следом, в среду, остановил работу крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязанской области, на который приходится почти 5% всей нефтепереработки в РФ.

Примечательно, что 13 марта в Самарской области объявили, что усилили защиту нефтезаводов от атак беспилотников. Однако это не помогло.

«Дорогие владельцы и топ-менеджеры нефтяных компаний и предприятий. Если вы будете ждать, пока начальство или МО или марсиане решат за вас вопрос антидронной защиты, то вы таки ошибаетесь. Но если после очередного прилёта к вам пришли продаваны вундервафель за охулионы денег и попытались вам продать свои чудо-системы — гоните их в шею. Проконсультируйтесь со специалистами. Не понимаю, сколько можно тупить уже», – возмущается политолог Алексей Чадаев в своем тг-канале.

В декабре 2023 года в России был принят закон, согласно которому сотрудникам частных охранных предприятий позволят пресекать нахождение дронов вблизи объектов ТЭК. Согласно принятой норме, беспилотники можно не только уничтожать или повреждать, но и подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления. До этого документа право на уничтожение беспилотников было только у силовых структур.

Американское информагентство «Блумберг» утверждает, что украинские атаки затронули 12% нефтеперерабатывающих мощностей России. Таким образом Киев якобы пытается ограничить экспорт нефтепродуктов из страны и повлиять на способность поставлять топливо для нужд армии.

Либеральные комментаторы разгоняют панику по поводу дефицита бензина в России и пророчат введение талонов. Однако Минэнерго РФ уже заявило, что резкого повышения цен на топливо не будет. Превентивные меры, такие как запрет на экспорт бензина с 1 марта и введение пошлин для перекупщиков, сформировали устойчивый профицит предложения на внутреннем рынке.

Эксперт по энергетике Александр Фролов напоминает, что Россия производит 85 млн тонн дизельного топлива в год, из которого потребляет менее половины.

При этом замминистра энергетики Павел Сорокин допустил, что первичная переработка нефти в России сократится. Однако экспорт нефти увеличится.

«Файненшиал Таймз» обратила внимание на то, что цены на нефть марки «Брент» после украинских атак выросли на 2,7%. Издание прогнозирует, что европейские НПЗ все равно будут покупать ее под видом казахской, поскольку атаки хуситов в Красном море блокируют все альтернативные поставки.