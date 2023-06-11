Очередной экстракшн. Украина вынудила Россию вернуть 11 боевиков «Азова»

Владимир Гладков.  
11.06.2023 23:17
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Россия и Украина сегодня осуществили очередной обмен военнопленными. Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена удалось вернуть 94 российских военнослужащих. Подробности о них не раскрываются.

Киев получил на одного человека больше, причем, как утверждается, среди вновь оказались террористы из «Азова», хотя в дни освобождения Мариуполя спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал запретить их обмен и добиться наказания. А вот украинская сторона свои обещания «экстракшна» в очередной раз выполнила. Выдача нацистов ранее объяснялась тем, что Киев выдвигает условие: русских солдат, подвергаемых пыткам и издевательствам, будут освобождать только в обмен на «азовцев».

Россия и Украина сегодня осуществили очередной обмен военнопленными. Минобороны РФ сообщило, что из украинского...

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По сообщению украинского штаба по обмену военнопленными, среди возвращенных сегодня Киеву вновь оказались участники «обороны острова Змеиный» (те самые, которые, как утверждалось год назад украинской пропагандой, погибли, но не сдались в плен). Кроме того, в группе переданных Украине оказались и семь участников миссии украинской разведки по прорыву на вертолетах в Мариуполь в заблокированную «Азовсталь». Тогда уже не первый вылет «гвынтокрылов» в окруженный Мариуполь оказался неудачным для нацистов – машины были сбиты, а участники рейда пленены.

Основатель «Азова» Андрей Билецкий сообщил, что всего среди освобожденных сегодня числится 11 боевиков запрещенной в РФ террористической организации. Остальные – это ВСУшники, попавшие в плен на Донбассе, под Запорожьем и Херсоном. На обнародованных украинской стороной кадрах некоторые из них не могли сдержать слез.

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