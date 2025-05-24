Одесса: Баллистический салют в «день героев Украины»

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В Одессе — ни дня без праздника. На этот раз с «салютом», от которого опять содрогнулся весь город.

Заезжая шваль собралась отмечать так называемый «день героев Украины» — дата ОУН, прижившаяся в Галичине. И вот в Одессе еще надо, чтобы позорить…

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По соцсетям раскидали листовки:

«Степан Бандера. Роман Шухевич. Ирина Фарион. Демьян Ганул. У них еще нет официального звания Героя Украины. Но это пока. Потому что звание Героя — не про документы. Это про силу духа, поступки и тех, кого мы носим в сердце».

Однако и мэр, и гауляйтер оказались не такими «сердечными» и не рискнули присоединяться к означенным «хероям» — зато они отмечали День морской пехоты. Труханов вещал о «стойких морпехах, боронящих рубежи и свободу Одессы» (в концлагерях тоже любили агитки о свободе), а Кипер — о «люти морпехов на юге Украины, в Донецке и Курщине» (сам признался)…

Но только «свята» ни у тех, ни у других не вышло — «трах-тибидох» и столб дыма над городом посреди дня вмиг отрезвил оккупантов.

По официальной версии нацистов, «враг выпустил две баллистические ракеты по портовой инфраструктуре».

Прилеты — аккурат в порт. Двое погибших — случайный пенсионер и некий неизвестный мужчина, данные о котором почему-то не разглашаются. Десятки раненых, некоторые в тяжелом состоянии.

И все это вперемешку с атакой беспилотников, скажем так… удивившей ВСУшников.

Как написал тг-канал «Одесский партизан»:

«…украинские силы ПВО зафиксировали применение нового беспилотника ВС РФ. Во время воздушного налета над Одессой замечен новый «Ланцет». Аппарат действовал в связке с «геранями». Теперь доподлинно известно, что улучшенный «Ланцет» способен достигать Одессы, и, вероятно, даже более глубоких районов области. ВСУ придется жить в новой реальности, поскольку охота за военной техникой (основная специфика «Ланцета») пришла в Одесскую область, ранее считающуюся относительно безопасным тылом».

От такой «дывыны» — и новые БПЛА и ракеты — перевозбудился даже вице-премьер Кулеба.

«Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира, — сказал он и напомнил, что «всего за время войны РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры и более 30 судов».

Вот только, что касается «мирного объекта» — порта, то почему данные второго погибшего не сообщаются? Ценный военный кадр?

Почему даже придворных журналистов не пустили штамповать слезоточивые кадры из порта?

И почему с началом войны вход на этот «мирный» объект тотально перекрыт для гражданских?..

Другими словами, так бывает, когда речь идет о ликвидации сугубо военных и очень важных, а не мирных, объектов.

Так что удался праздник.