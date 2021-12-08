Одесса. Cражение с фантомной вагиной

Новости Украины

Парламентские выборы на Украине должны состояться только через два года, однако на языке нардепов – это уже завтра. А значит напомнить о себе необходимо сегодня. Я бы, кстати, подсказала нардепам: чтобы о вас не забывали, можно, например, взять и погасить своим избирателям долги за коммуналку. Но так как парламентарии этого не сделают, остаются дешевые понты. Совсем дешевые — позорнее раздачи просроченной гречки с жучками.

Понт №1

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В день принятия Одессой бюджета город всех содрогнула новость: драка под мэрией, вооруженные люди в камуфляжах, слезоточивый газ!.. И тут уж каждый художник увидел по-своему: «вежливые люди» или нацисты, кто грабит на этот раз — красные или белые, буденовку надевать или кастрюлю?

Оказалось, что это нардеп Артем Дмитрук хочет попасть на сессию горсовета, но не просто по удостоверению, а со спецэффектами.

Напомню, что недавно Дмитрука исключили из «Слуги народа» и, получив свободу, он стал резать правду-матку не только в отношении бывших коллег по СН, но и в принципе. Внезапное прозрение вызвано тем, что экс-спикер ВР Дмитрий Разумков пообещал ему место в своей партии «Разумная политика», которая позиционирует себя как главного конкурента зе-команды на будущих выборах.

Так, накануне драки Дмитрук обратился к широкой общественности посредством Фейсбука: в день принятия бюджета он призвал одесситов собраться у мэрии, чтобы «задать вопросы мэру Труханову и его банде» и добавил «Ген, ты очень много на себя берешь».

Несмотря на то, что «широкая общественность» одарила «мессию» двадцатью лайками, Дмитрук все равно попытался возглавить восстание. И правильно подгадал. 8 декабря под мэрией собрались обманутые инвесторы очередного недостроя, люди, протестующие против коммунального беспредела и тарифного геноцида, а заодно антиваксеры. И это еще погода подкачала — если бы не проливной дождь, митингующих по разным опросам было бы гораздо больше, как это и происходит у мэрии каждый день. Но Дмитруку пришлось «поднимать восстание» из кого было, и он решил «прорвать оборону».

В мэрию депутат, все-таки, попал, правда, толком не сообщил зачем, зато сообщил, что во время потасовки — он, мастер спорта по пауэрлифтингу — получил телесные повреждения.

«Телесные повреждения получили и помощники народного депутата, и одесситы, которые пришли с мирным собранием под горсовет! — Написал раздосадованный Дмитрук в Фейсбуке. — Людей, как и народного депутата, били представители муниципальной варты Одессы, представители полиции и титушки… Они распыляли слезоточивый газ. Все это происходило по указанию Гены Труханова!».

Вопрос Дмитруку: так а инвесторам недостроя ты помог, тарифный геноцид остановил, или просто в заголовки попал?..

Понт №2

Представляю, как у обывателей попадали в суп ложки, когда по некоторым местным телеканалам побежала строка «Труханов отказал Скорику в возвращении проспекту имени маршала Жукова». Речь, опять-таки, о той самой сессии, на которой бесновался то ли Дмитрук, то ли титушки.

Как сообщила пресс-служба ОПЗЖ, «Народный депутат Николай Скорик напомнил мэру Одессы Труханову об обещании вернуть одному из городских проспектов имя маршала Жукова. Лидер одесских оппозиционеров заверил, что при внесении этого вопроса на голосование фракция ОПЗЖ поддержит его в полном составе».

На что Труханов ответил: «Мы провели общественные слушания. Однако суд их отменил. Поэтому мы можем проголосовать за возвращение проспекту Маршала Жукова его исторического названия, но впоследствии из-за судебных решений мы снова окажемся в исходной точке».

В Одессе несколько лет идет сражение за возвращение истинного названия проспекту Маршала Жукова, который на волне декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни (оперативное и незаконное переименование связано с недолгим губернаторством прыткого Саакашвили). Однако в августе Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии «Европейская солидарность» об отмене распоряжения мэра о созыве общественных слушаний, на которых должна была восстановиться справедливость. Так что упоминание Жукова всуе — ни что иное как спекуляция.

Вся эта депутатская возня напоминает мне недавнюю историю скандальной инсталляции в одесском Горсаду, когда некая художница установила на всеобщее обозрение скульптуру женского полового органа.

Через несколько часов она забрала свое произведение, как и было задумано, а еще через несколько часов прозрели и депутаты, и давай кричать: «Да я ща как напишу депутатский запрос! Мораль! Растление детей! Беспредел!». То есть, помахали кулаками после драки. А некоторые и вовсе приписали исчезновение изваяния себе в заслугу. И вот это как раз по ним — вечное сражение с несуществующей вагиной. На большее все эти «лидеры оппозиционеров» не способны.