Одесса. «Лучше бы уж убило бомбой!»

Чтобы долго не объяснять нынешнее моральное состояние одесситов, обойдусь одной единственной фразой, которую произносит почти каждый. «Ей-богу, уж лучше бы убило бомбой!» — от этого берет оторопь, но настроения именно таковы.

На днях одесситам стали массово блокировать банковские карты за долги по коммуналке, которые еще с 14-года у горожан огромны (вспоминается эпичное с майдана: «Янукович, снизь цены на газ!»). Тем же, кому карты еще не заблокировали по случайности, приходят «письма счастья»:

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«Информируем, что Законом №3048-IX от 05.05.2023 возобновлена автоматическая блокировка банковских счетов должников. Предупреждаем, в связи с долгом таким-то ваши банковские счета и платежные карты будут заблокированы».

«Вы еще и судебные издержки оплатите!», — кричат в трубки коллекторы и прочие живодеры из коммунальных служб.

Да, это он, уже вступивший в силу «подарок» к 9 Мая, когда перестало действовать постановление Кабмина, запрещающее судебным исполнителям «арестовывать счета украинцев на сумму менее 100 тысяч гривен во время военного положения». То ли войну в Верховной Раде уже выиграли, то ли на заводы, газеты, пароходы уже не хватает, но драть-то с кого? Правильно, с нищих. Причем, новый закон цинично поясняет: «должники смогут оплачивать со своего счета налоги и сборы без учета ареста». Это же святое, понятно! А вот, скажем, пузырек корвалола и полбуханки, уже нет.

К слову, в законе все же есть что-то гуманное — мол, пенсионные карточки блокировать запрещено. Ну чем с них поживиться — двумя тысячами гривен раз в месяц? Однако в итоге пенсионеры, как самые беззащитные, первыми попали под раздачу и, повторюсь, массово жалуются на блокировку пенсионных карт.

Впрочем, карательные меры применяются к должникам еще с рядом нарушений и без того драконовского закона. Когда-то один госисполнитель признался мне в личной беседе:

«Решения об автоматическом списании долгов штампуются в промышленных масштабах, судьи не вникают в личные ситуации, у них негласные договоры с банками и коммунальщиками».

А коммунальщики это подтверждают официально. Ну, например:

«В условиях, когда долг потребителей-одесситов перед «Инфоксводоканалом» превысил астрономические 450 миллионов гривен, юристы предприятия используют все предоставленные законодательством возможности, чтобы задолженность не помешала стабильному водоснабжению города в военное время. Так, ежедневно в суд подаются около 150 заявлений независимо от суммы долга. Только за последнее время около 3500 материалов передано в судебное разбирательство и этот показатель, к сожалению растет. В ближайшее время банковские карты почти трех тысяч одесситов, которые задолжали за воду, будут заблокированы».

А вот мнение должника:

«Я являюсь одним из таких «должников». Честно, у меня нет слов. Мне позвонили из водоканала со словами, что я должна погасить долг, что в случае неуплаты до 20 числа мне все счета заблокируют. На секундочку, с каких пор месяц неуплаты является долгом? За 385 грн? Арест счетов? Серьезно?.. Нет слов по поводу данной ситуации, за 300 грн. они готовы перегрызть глотки. И это в такое время!.. Кроме того, милая дама по телефону сказала, что у них есть месячный план сбора денег, для его закрытия мы торопим всех абонентов. А что делать людям, у кого зарплата 23 числа (таким человеком являюсь я)?».

От себя добавлю — а у кого вообще нет зарплаты, что делать?..

Ну а если мыслить в масштабах страны, то, как пояснял уже соучредитель Monobank Олег Гороховский, «поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется почти 436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки его будут выполнять».

Однако обкатать варварство решили, как всегда, на ненавистной «ватной» Одессе. Во всяком случае, никаких возмущений от жителей Львова и прочих хуторян пока не слышно, тогда как одесситы поголовно в панике, ведь зачастую сумм на их картах гораздо меньше, чем самих долгов. Лишение же последних копеек означает одно — смерть. Поэтому и понятно, почему люди в отчаянии говорят «Лучше бомбы». Ибо сколько и так до нитки обворованных людей убьет новый закон, еще только предстоит подсчитать.

Что, это опять не геноцид — это другое — да, любители геноцидов и голодоморных ритуалов?..