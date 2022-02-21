Одесса: Зампред облсовета на «Миротворце». Губернатор на очереди

Новости Украины

Казалось бы, продолжая принуждать Донбасс к миру и наносить точечные удары любви, надо же как-то демонстрировать непутевым братьям что они, собственно, потеряли? От чего отказались? То есть дразнить благами проживания на Украине.

Из благ, правда, имеем лишь призывы теробороны «уничтожать вату» и абсолютное бесправие несинхронного с политикой партии населения. Все, что у него осталось, это слово. А, учитывая, что даже выступления против непомерных тарифов за коммуналку приравнены решением СНБО к измене родине, худо-бедно могут пока высказываться только люди, обличенные властью (сейчас где-то икает Шуфрич). Но чем это им грозит? Объясняю на примере Одессы.

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О том, что в регионе звучат голоса депутатов и чиновников, не согласных с финансированием теробороны, я недавно писала. Процитирую лишь слова зампреда Одесского облсовета Вадима Шкаровского:

«Мы снова создаем какие-то объединения. Мы это прошли в 14-м и 15-м годах, когда такие объединения отжимали у кого-то их бизнес и сами решали, кто для них внутренний враг, а кто нет. Это бандформирования, иначе я их назвать не могу».

Ответка не заставила себя ждать — фото и личные данные Шкаровского вмиг появились в базе всех порядочных людей «Миротворец» с пометкой — кстати, на русском языке! — «действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины. Отрицание российской агрессии».

Кто-то постарался и извлек из небытия и прежние высказывания Шкаровского, а также его посты в соцсетях, среди которых «Революция достоинства развалила государство», оценивание событий 2013-2014 годов как госпереворота и т. п.

И самое смешное, цитата, которую приписывают Геббельсу: «Бандеровцы — это умалишенные маньяки или, другими словами, озверевший скот. Но именно такие нам нужны в данный период времени, чтобы уничтожить непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены, так как зверям не место среди людей».

Не совсем, однако, понятно, на что конкретно обиделись патриоты — на то, что нелицеприятно по ним проехался их кумир, на «озверевший скот», на «уничтожение» или на то, что какой-то Шкаровский покусился на прекрасное?

Впрочем, это не единственное прозрение…

Так как в райсоветах высказываются еще и похлеще Шкаровского, нацовье решило сыграть крупной картой и наказать не только мелочевку, но и их главного — губернатора Сергея Гриневецкого.

Чтобы понять, почему Гриневецкий изначально был костью в горле патриотической общественности, достаточно обернуться на его легендарную биографию: в 25 лет он уже был 1-м секретарем райкома комсомола, в 29 — 1-м секретарем обкома комсомола, в 33 года — 1-м секретарем райкома компартии. Стремительный и заслуженный взлет верного ленинца вымостил Гриневецкому красную ковровую дорожку вверх по карьерной лестнице — уже в середине 90-х он стал руководителем секретариата Одесского облсовета, затем целых семь лет был губернатором области и не раз избирался в народные депутаты.

Можно даже было подумать, что приличный человек. Кстати, и в публичном сжигании партбилета, как модно, замечен не был. И на майдане не скакал (или делал это незаметно). Однако после «революционных» событий 2014 года был люстрирован согласно закону «Об очищении власти», но!..

Долго потом судился и незадолго до своего последнего назначения таки доказал, что на него не распространяется люстрационный запрет, предусмотренный законом «Об очищении власти». То есть, в здравом уме и трезвой памяти признал антикоммунистический режим и пошел к нему на услужение.

И служил бы себе спокойно и дальше, если бы предводитель нацистов от СБУ Демьян Ганул не откопал старую, выпущенную 13 лет назад книгу, соавтором которой выступает он, Гриневецкий. А книга — барабанная дробь — называется «Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?».

«Гриневецкий должен быть уволен с поста губернатора! Одесская область не готова противостоять врагу. Это подтвердил Болградский райсовет, отказавшись принять программу обороны страны . Виноват в этом заядлый украинофоб Гриневецкий. Автор пропагандистской книги представляет украинскую власть в южном регионе. Это полный сюрреализм. Владимир Зеленский, сейчас вы имеете все основания, чтобы отстранить Сергея Гриневецкого!», — возмутился Ганул в Фейсбуке.

Но вскоре затер пост, пояснив, что «не время делать перестановки в ветви власти». Видать, кураторы надавали по шапке за спешку — мол, будем устранять внутреннего врага «поступово»: сначала персон поменьше, а губернатора поближе к апрелю-маю, когда одесситы традиционно показывают свое отношение к режиму, массово отмечая День освобождения от нацистских оккупантов, День Победы и скорбную дату 2 мая. Тогда и можно будет прислать на место Гриневецкого какого-нибудь «дуче» из Киева.

А самому Гриневецкому хочется задать вопрос: что, Рафаилыч, помогли тебе твои нацисты?