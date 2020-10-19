Одесситам обещают бесплатную российскую вакцину

19.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Кандидат в мэры Одессы Николай Скорик пообещал обеспечить жителей города вакциной от COVID-19 российского производства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает одесское интернет-издание «Таймер».

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По словам политика, команда президента Украины Владимира Зеленского не обеспечила эффективного предотвращения пандемии и отказывается закупать уже разработанный в России медпрепарат по идеологическим соображениям, а тем временем Одесса уже вышла в лидеры по количеству инфицированных и умерших от коронавирусной инфекции.

«Моим первым решением после победы на выборах мэра Одессы будет организация закупки для нашего города российской вакцины против COVID-19. Возможность вакцинации российским препаратом для жителей Одессы будет предоставлена бесплатно. Одесситы не должны и не будут беспомощно умирать во имя чьих-то идеологических химер и по причине чьей-то управленческой несостоятельности», — сказал Скорик.