Одесситы и запорожцы, несмотря на репрессии, помогают российской армии

Игорь Шкапа.  
29.05.2023 15:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политические репрессии, Россия, СБУ, Украина


Несмотря на уверения украинской пропаганды о «единстве нации в противостоянии агрессору», СБУ  ежедневно продолжает сообщать о задержании пророссийски настроенных граждан Украины.

Так, в Запорожье был задержан бывший депутат горсовета, который помогал ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на уверения украинской пропаганды о «единстве нации в противостоянии агрессору», СБУ  ежедневно продолжает...

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ во время спецоперации в Запорожье. По его наведению российские захватчики совершили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае этого года», – сообщает пресс-служба СБУ.

Утверждается, что приверженцем России был «ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине».

«После выхода «на свободу» вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти полгода был депутатом Запорожского городского совета. Также он был активным участником прокремлевских организаций «Союз советских офицеров» и «Бессмертный полк».

В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для выполнения вражеских задач русский агент сформировал свою информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие однопартийцы фигуранта, проживающие в Запорожье.

Через них он «в темную» получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры. Затем изменник лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ для подготовки воздушных атак по территории региона», – информирует СБУ.

Кроме того, у него изъята запрещенная на Украине коммунистическая символика.

А в Одессе 11 лет тюрьмы получила жительница города, организовавшая сбор денег для российской армии.

«По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки «ДНР Спарта» и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с РФ и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины», – сообщаю в украинской спецслужбе.

Женщина через соцсети организовала сбор средств для своих родственников.

Помимо срока, суд принял решение конфисковать ее имущество.

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