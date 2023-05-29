Одесситы и запорожцы, несмотря на репрессии, помогают российской армии
Несмотря на уверения украинской пропаганды о «единстве нации в противостоянии агрессору», СБУ ежедневно продолжает сообщать о задержании пророссийски настроенных граждан Украины.
Так, в Запорожье был задержан бывший депутат горсовета, который помогал ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ во время спецоперации в Запорожье. По его наведению российские захватчики совершили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае этого года», – сообщает пресс-служба СБУ.
Утверждается, что приверженцем России был «ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине».
«После выхода «на свободу» вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти полгода был депутатом Запорожского городского совета. Также он был активным участником прокремлевских организаций «Союз советских офицеров» и «Бессмертный полк».
В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для выполнения вражеских задач русский агент сформировал свою информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие однопартийцы фигуранта, проживающие в Запорожье.
Через них он «в темную» получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры. Затем изменник лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ для подготовки воздушных атак по территории региона», – информирует СБУ.
Кроме того, у него изъята запрещенная на Украине коммунистическая символика.
А в Одессе 11 лет тюрьмы получила жительница города, организовавшая сбор денег для российской армии.
«По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки «ДНР Спарта» и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с РФ и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины», – сообщаю в украинской спецслужбе.
Женщина через соцсети организовала сбор средств для своих родственников.
Помимо срока, суд принял решение конфисковать ее имущество.
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