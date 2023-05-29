Одесситы и запорожцы, несмотря на репрессии, помогают российской армии

Несмотря на уверения украинской пропаганды о «единстве нации в противостоянии агрессору», СБУ ежедневно продолжает сообщать о задержании пророссийски настроенных граждан Украины.

Так, в Запорожье был задержан бывший депутат горсовета, который помогал ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ во время спецоперации в Запорожье. По его наведению российские захватчики совершили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае этого года», – сообщает пресс-служба СБУ.

Утверждается, что приверженцем России был «ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине».

«После выхода «на свободу» вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти полгода был депутатом Запорожского городского совета. Также он был активным участником прокремлевских организаций «Союз советских офицеров» и «Бессмертный полк».

В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для выполнения вражеских задач русский агент сформировал свою информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие однопартийцы фигуранта, проживающие в Запорожье.

Через них он «в темную» получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры. Затем изменник лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ для подготовки воздушных атак по территории региона», – информирует СБУ.