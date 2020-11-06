Одиозный политолог-майданщик осознал, что Донбассу не пути с Украиной

06.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Большинство жителей республик Донбасса не желает возвращения под контроль Киева.

Такими настроениями у себя в Telegram-канале поделился украинский политолог Юрий Романенко, который ранее активно поддерживал майданщиков и против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы убивать российских журналистов в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие жители Донбасса, волею судьбы оказавшиеся в Киеве, как мантру воспроизводят одну незатейливую мысль, что мы тут что-то должны понять о Донбассе, что должны войти в ситуацию и не покладая рук работать ради реинтеграции в непонятном формате, но которую обязательно мы должны оплачивать из украинского бюджета, потому что до войны «Донбасс кормил Украину».

Однако прошедшие годы показали ничтожность этого тезиса. Седьмой год идёт, как Донбасс не кормит Украину, но она вполне себе живёт. А вот Донбасс, получивший возможность показать, как трудолюбивые люди создают город – сад чего-то такой сад не создали. Потому неистово напоминают нам, что мы обязаны платить социальные выплаты и вообще должны», – написал киевский эксперт.

«По этому поводу я думаю вот что. Любой тоскующий по Донецку из Киева может туда вернуться – в Донецк, но предпочитает оставаться тут и рассказывает, что мы все в дружном порыве должны делать Донецку хорошо. Да мы делали это до 2014 года. Но Донецк это не особо оценил. Две трети жителей ОРДЛО не хотят возвращаться в Украину. А ещё треть хочет какой то дебильной автономии. Но если они хотят вернуться, то почему они что-то требуют? Они ведь хотят вернуться. Какие могут быть условия. Это им пришло время признать, что они заблуждались. А если признавать не хотят, то на «нет» и суда нет», – рассуждает Романенко.

Данный выпад прокомментировал донецкий историк и политолог, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

«Бандеровцы не прочь вновь заскулить свою старую песню о том, что якобы Украина кормила дотационный Донбасс. Но вот незадача: если Донбасс такой убыточный, то почему бандеровцы так рьяно за него сражаются? Какой смысл умирать за дотационные территории? Ведь от чемодана без ручки проще избавиться, пока он не превратился в камень на шее», – заявил эксперт «ПолитНавигатору».

«Поражает и то, что столь заинтересованная в реинтеграции Донбасса сторона как Украина, не желает в эту реинтеграцию вкладывать ни копейки. Типа, а чего это за наш счёт? Пусть сепары и платят! Но почему-то Киев не хочет обратить внимание на то, что платить фрондирующим окраинам – это как раз обязанность центра, заинтересованного в едином и сильном государстве.

Как, например, колоссальные дотации из российского федерального бюджета целому ряду регионов на Северном Кавказе: если мы хотим лояльных к себе жителей этих регионов, то, извините, придётся заинтересовывать их отнюдь не кнутом, а пряником. В Киеве этой простой истины, увы, не понимают», – добавил политолог.

В то же время он отметил позитивную составляющую в подобных настроениях на Украине.

«Радует только одно: наконец-то на Украине до многих начинает доходить то, что пути Донбасса и Украины разошлись. Что ценности, которые исповедует Украина, чужды Донбассу. А раз так, то следующим моментом должно стать понимание того, что развод после такого количества перебитой посуды – наилучший вариант», – заключил Дмитриевский.