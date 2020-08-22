Офицер СБУ рассказал, на каких условиях Россия помогает Лукашенко

22.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется от русофобской риторики и «сдаст» местных агентов Запада, которые «мутят воду» в стране, в обмен на сохранение за собой кресла главы государства на будущие пять лет. В Белоруссию уже прибыли российские консультанты, которые направят процессы в нужное русло.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший офицер СБУ Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко после разговоров с Владимиром Владимировичем, плюс группа советников, прилетевшая недавно – там прилетели две группы, одна большая людей, которые стали заниматься работой вместо белорусов, противодействуя по линии СМИ, по линии безопасности, по линии контрразведки прилетел самолет.

Есть еще другая группа советников, и их задача – убедить, абсолютно аргументированно, «отца нации» Александра Григорьевича, что, смотри, надо сделать все именно вот так. Там и Союзное государство, там и линия от БелАЭС до энергетического комплекса, там очень много общих раскладов, и «батьке» нужно сегодня будет, не сегодня – на днях, нужно будет тихо решить.

То есть, сдать тех, кто с ним – буржуев местных, олигархов. Они не такие уж и олигархи в нашем понимании, но для Белоруссии – это люди, которые влияют на все-все-все процессы.

Ему надо решить с русскими, как и что они будут делать дальше – на паритетных основаниях. Сделают ли они из этих белорусских серьезных людей, держателей активов, новых Березовских, которые сбегут или новых Абрамовичей, которые не сбегут и будут работать.

Батька находится сейчас над такой растяжкой и пропастью, но мне кажется, он договорится с русскими спокойно, дадут ему возможность досидеть, если не раскачают в последние пять лет, но он уйдет от той риторики, которая не нравится русским. Лукашенко от этой риторики окончательно уйдет», – заявил Мулык.