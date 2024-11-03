Офицер ВСУ: Сырскому готовят замену, с которой придётся окапываться во Львове

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Главком ВСУ Александр Сырский должен уйти, поскольку он деструктивно влияет на армию, продолжая «с упрямством идиота» держать при себе бездарных генералов, которые не считаются с потерями.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На вопрос «Сырский должен уйти?», он ответил утвердительно и добавил, что Сырский не должен был и приходить.

«Но Сырский должен уйти – сейчас это уже очевидно, потому что он с упрямством идиота держит таких бездарей, как [генералы ВСУ] Луценко, Москалёв, Микац. …Но ходят слухи, что Мойсюка там готовят на место Сырского – так вот, он ещё хуже Сырского. Если это назначение произойдёт, это будет большая беда. Там, Буданов тоже беда по той же причине – тоже такой шашкомахатель, любитель авантюр. И Мойсюк. У нас в 2022 году был такой термин «штурм имени Мойсюка». Когда он приезжал на участок фронта орать на всех, причём, собирал в том месте, куда могло прилететь. Назначал в 14, сам приезжал в 15, его час все ждали на том месте, куда тупо могло что-то прилететь. Я сам был свидетель столпотворения джипов и пикапов, куда приехало всё артиллерийское командование сектора. И час ждали этого балбеса, чтобы он приехал и в течении 5 минут на всех орал, сообщил всем, что все трусы, развернулся и уехал. Это самый натуральный идиот. Если его поставят главкомом ВС, у меня будет траур, и он будет связан с гибелью тысяч моих побратимов, которую принесёт такое смещение. То, что Сырского надо убрать – это очевидно, но не менять его на такого идиота, как Мойсюк» – рассказал Грин.

Шелест спросил, справедлив ли прогноз, что пора готовить круговую оборону Павлограда Днепропетровской области и Изюма.

«Если Мойсюка назначат, то надо и Львов уже готовить», – ответил ВСУшник.