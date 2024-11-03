Офицер ВСУ: Сырскому готовят замену, с которой придётся окапываться во Львове

Вадим Москаленко.  
03.11.2024 17:33
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Сюжет дня


Главком ВСУ Александр Сырский должен уйти, поскольку он деструктивно влияет на армию, продолжая «с упрямством идиота» держать при себе бездарных генералов, которые не считаются с потерями.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Александр Сырский должен уйти, поскольку он деструктивно влияет на армию, продолжая «с...

На вопрос «Сырский должен уйти?», он ответил утвердительно и добавил, что Сырский не должен был и приходить.

«Но Сырский должен уйти – сейчас это уже очевидно, потому что он с упрямством идиота держит таких бездарей, как [генералы ВСУ] Луценко, Москалёв, Микац. …Но ходят слухи, что Мойсюка там готовят на место Сырского – так вот, он ещё хуже Сырского. Если это назначение произойдёт, это будет большая беда. Там, Буданов тоже беда по той же причине – тоже такой шашкомахатель, любитель авантюр. И Мойсюк.

У нас в 2022 году был такой термин «штурм имени Мойсюка». Когда он приезжал на участок фронта орать на всех, причём, собирал в том месте, куда могло прилететь. Назначал в 14, сам приезжал в 15, его час все ждали на том месте, куда тупо могло что-то прилететь. Я сам был свидетель столпотворения джипов и пикапов, куда приехало всё артиллерийское командование сектора. И час ждали этого балбеса, чтобы он приехал и в течении 5 минут на всех орал, сообщил всем, что все трусы, развернулся и уехал.

Это самый натуральный идиот. Если его поставят главкомом ВС, у меня будет траур, и он будет связан с гибелью тысяч моих побратимов, которую принесёт такое смещение. То, что Сырского надо убрать – это очевидно, но не менять его на такого идиота, как Мойсюк» – рассказал Грин.

Шелест спросил, справедлив ли прогноз, что пора готовить круговую оборону Павлограда Днепропетровской области и Изюма.

«Если Мойсюка назначат, то надо и Львов уже готовить», – ответил ВСУшник.

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