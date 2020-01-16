Официально объявлено о возвращении Донбасса в состав России

16.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

Сверхзадачей ДНР с 2014 года является воссоединение с Россией, эта цель не менялась, курс будет продолжен, заявил глава республики Денис Пушилин.

«С 2014 года мы никогда не скрывали и не меняли свой путь: наша сверхзадача остается прежней — вернуться на свою историческую Родину, в состав единой России.

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Наша приверженность избранному курсу закреплена в Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики, где четко прописано, что история развития и становления территорий, входящих в состав Донецкой Народной Республики, свидетельствует о неразрывной связи между ДНР и Российской Федерацией. Это документ на перспективу, поэтому в 2020 году мы продолжим развивать интеграционные процессы с Россией», – цитирует Пушилина официальный сайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С нынешней украинской властью нам не по пути: наши дороги разошлись шесть лет назад. Они выбрали путь национализма и русофобии, что для нас абсолютно неприемлемо. Никто нам не может указывать, с кем нам дружить, как выстраивать свою внешнюю и внутреннюю политику. Такие решения может принимать только народ Донбасса. Поэтому в 2020 году наш курс на Россию остается неизменным», – подчеркнул глава ДНР.