Огневой шквал: Российская армия получила новейшую самоходку «Коалиция»

09.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

Российская армия начала войсковую эксплуатацию новейшей САУ 2С35 «Коалиция СВ». Первую, ограниченную партию вооруженные силы получили весной 2015 года. Широким слоям общественности новейшие российские самоходки впервые продемонстрировали в том же году, на параде Победы.

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Как известно, предшественница «Коалиции», САУ «Мста-С», обладала грозными характеристиками, но по ряду параметров уступала иностранным конкурентам, таким, как 155 мм германская PzH 2000 или юаровская Denel G6 Rhino.

немецкая самоходная гаубица PzH 2000

САУ G6 Rhino, ЮАР

«Коалиция СВ» по своим ТТХ превосходит не только «Мста-С», но и своих зарубежных конкурентов. Благодаря установке нового орудия 152 мм, новейшей автоматизированной системе управления огнём, «Коалиция» является лидером по скорости стрельбы – 10 выстрелов в минуту.

Новая САУ обучена «огневому шквалу» – методу ведения огня, когда несколько снарядов, выпущенные из ствола одной самоходки по разным траекториям, одновременно поражают выбранную цель. Это особенно полезно при артиллерийских ударах по стационарным, сильно защищённым или углубленным в землю, объектам.

Ещё лет 10 лет назад умением наносить удары «огневым шквалом» могли похвастаться всего несколько моделей САУ, включая вышеупомянутые PzH 2000 и Denel G6. Модернизированная в 2014 году 2С19М2 «Мста-С» научилась не только наносить удары «огневым шквалом», но и получила новые возможности, сравнявшись по основным параметрам с ближайшим конкурентом – американской САУ Paladin A7 последней модификации, и превзойдя её по таким показателям, как защищённость машины, скорострельность, возимый боезапас.

Однако конструкторам было ясно, что качественный отрыв от всего иностранного топ-семейства 155 мм САУ может обеспечить только перспективная артиллерийская система.

Новейшая 2С35 «Коалиция» превзошла конкурентов по всем показателям, включая мощность «огневого шквала», скорострельность, защищённость, возимый боезапас, а также дальность стрельбы.

Комплекс создан в кооперации предприятий Ростеха, входящих в концерн «Уралвагонзавод». Разработчиком САУ является ЦНИИ «Буревестник», производителем – «Уральский завод транспортного машиностроения».

По информации разработчика, САУ «Коалиция» обладает высоким потенциалом для создания на её базе широкого спектра артиллерийских систем для Сухопутных войск, войск береговой обороны и Военно-морского флота.

«Уралтрансмаш» называет своё детище не иначе как «первым шагом к роботизированной российской военной технике». Это стало возможным благодаря установленной на САУ дистанционной системе управления огнём, включая наведение, целеуказание и навигацию.

Однако путь принятия на вооружение «Коалиции» был тернист и долог.

Создание её началось ещё в СССР, в конце 1980-х. Несмотря на приличный парк 152 мм орудий в Сухопутных войсках Советской Армии, основу которого составляли мощные системы «Акация», «Гиацинт-С» и «Мста-С», военные и конструкторы понимали, что они вскоре не смогут тягаться с перспективными западными артсистемами. Такими, как американская CAO Crusader, британская AS90, германская PzH 2000 и корейская К9. Возникла необходимость разработки новой отечественной артсистемы дивизионно-армейского звена, превосходящей любые иностранные аналоги.

Так, в рамках программы «Необитаемость» в ЦНИИ «Буревестник», были проведены опытно-конструкторские работы, давшие положительные результаты. Конструкторский коллектив изначально поставил перед собой амбициозную задачу – создание самоходных артиллерийских комплексов на базе необитаемых высокоавтоматизированных (а в перспективе и роботизированных) дистанционно управляемых модулей.

Перспективная артсистема калибра 152 мм стала вершиной работ ЦНИИ «Буревестник» над целым спектром необитаемых модулей различного калибра – от пулемётных до пушечных.

В силу известных социально-экономических событий в стране, разработка темы «Необитаемость» системы калибра 152 мм затянулась на все «святые девяностые» и только в начале 2000-х была возрождена в новой теме «Коалиция».

Генеральный заказчик – Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, поставил перед разработчиками задачу – сконструировать универсальный и полнофункциональный артиллерийский модуль для боевых машин различного назначения на колёсном и гусеничном шасси. В первую очередь – в интересах Сухопутных войск и войск береговой обороны.

«Коалиция» на колёсной базе

По-видимому, исходя из задачи, и родилось название темы – «Коалиция».

Уже к 2006 году в ЦНИИ «Буревестник» разработали, изготовили и испытали экспериментальный образец перспективного самоходного орудия, давшего обнадёживающий результат для дальнейшего проектирования роботизированных артсистем повышенного могущества.

В то время в конструкторском коллективе возобладала концепция «Коалиции» в виде невиданной доселе САУ-двустволки. Решение вызвало множество споров не только среди инженеров и артиллеристов, но и среди огромного числа любителей «клеить танчики».

В целом, все рассуждения сводились к тому, что «двустволка» получится избыточно тяжёлой, а повышенная огневая мощь и скорострельность будут нивелированы сложностью гашения колебаний САУ после выстрелов дуплетом.

В конце концов, в ЦНИИ «Буревестник» от двуствольной «Коалиции» отказались, и в 2010 году концепция САУ под влиянием заказчика была радикально пересмотрена в сторону одноствольной артчасти на гусеничном шасси, на колёсном шасси и в варианте транспортно-загрузочной машины.

САУ «Коалиция-СВ» в ходе заводских испытаний

Транспортно-заряжающая машина для «Коалиции»

Последующая реализация темы «Коалиция» происходила в кооперации с тремя десятками ведущих предприятий отечественного машиностроения.

Но сама по себе новейшая автоматизированная САУ мало чего стоит без номенклатуры достойных её боеприпасов. Одновременно с «Коалицией» специалистами по боевому обеспечению проектировались боеприпасы повышенного могущества. По сути, создание орудия и боеприпасов под него – процессы взаимосвязанные и обе стороны чувствительны к успехам или неудачам партнёра. По этой причине в ходе предварительных испытаний образцов необходимым доработкам подвергались как артсистема «Коалиция», так и боеприпасы под неё, что сказалось на сроках работ.

Определённые изменения коснулись даже тех машин, что прошли в парадном строю в День Победы на Красной площади в 2015 году.

Возникает закономерный вопрос: если оружейникам удалось довести ТТХ «Мста-С» в версии 2С19М2 до уровня лучших западных, корейских и юаровских образцов САУ, за счёт увеличения скорострельности, системы заряжания и оснащения передовым цифровым оборудованием, то для чего тогда понадобилась «Коалиция»?

Оказывается, несмотря на явные механические и компьютерные улучшения, стрельба из «Мста-С» до сих пор требует ручных операций в части подготовки боеприпасов.

Принципиальным отличием «Коалиции-СВ» от самоходной гаубицы 2С19М2 «Мста-С», по словам генерального директора «Уралтрансмаша», является безлюдное боевое отделение в башне с орудием. То есть экипаж из трех человек размещён в отделении управления в передней части шасси.

САУ «Коалиция-СВ» не имеет аналогов в мировой практике благодаря ряду уникальных технических решений. Это, прежде всего, необитаемое роботизированное боевое отделение. Управление САУ осуществляется сокращенным до трех человек экипажем дистанционно, с автоматизированных рабочих мест в изолированном отделении шасси.

В новой боевой машине полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, формирование модульного метательного заряда, установку взрывателя и наведение орудия, чем обеспечивается сокращенное время готовности первого выстрела и высокая скорострельность на любых углах возвышения орудия. Значительно сокращается время реакции на любую новую цель, что особо важно в современных условиях и не может быть обеспечено созданными ранее образцами артиллерийского вооружения.

По заявлениям специалистов «Буревестника», для «Коалиции-СВ» в принципе неважно местонахождение оператора. Он вполне может находиться вне машины. Для эффективного управления системой ему необходим защищённый канал связи для обмена информацией и передачи команд с удалённого компьютера.

Конкретные ТТХ новой САУ засекречены, однако специалисты отмечают, что благодаря использованию новейших технологий «Коалиция-СВ» превосходит лучшие зарубежные и отечественные аналоги по дальности стрельбы в 1,3 – 1,7 раза, точности стрельбы – в 1,5 – 3 раза, скорострельности – в 1,5 раза и времени выполнения боевой задачи – в 1,5 – 3 раза.

Чтобы было немного понятнее, с какими продвинутыми системами придётся конкурировать «Коалиции», приведём такой пример.

В 2019 году некоторые военно-технические порталы разместили интересную информацию о проведённых на полигоне Алькаптан Северо-Капской провинции ЮАР испытательных стрельбах на дальность и точность артиллерийского огня производителями современных артсистем в присутствии потенциальных заказчиков.

Стрельбы велись из самоходных гаубиц PzH 2000 (Германия) и Denel G6 Rhino (ЮАР) конвенционными боеприпасами, используемыми артиллерией НАТО.

Так, орудие PzH 2000 поразило цель на дистанции почти 54 км корректируемым снарядом Assegai M2005 HE V-LAP. Самоходная гаубица G6 Rhino использовала другой тип заряда и поразила им цель на дистанции 67 км. Это же орудие поставило рекорд дальности и точности стрельбы, послав в цель высокоточный активно-реактивный снаряд M9703 V-LAP на расстояние свыше 76 км! Подтвердив тем самым заявленные характеристики как боевых машин, так и разработанных для них боеприпасов.

Из чего следует, что создатели «Коалиции-СВ» невероятно высоко подняли планку, раз их детище способно побить рекорды лучших западных артсистем.

Гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров утверждает, что после проведения всех видов испытаний и принятия на вооружение предприятие готово приступить к серийному производству и поставке изделия 2С35 «Коалиция-СВ» в Российскую армию. В добрый путь!