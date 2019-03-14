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14.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Преследования журналистов, Украина
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Охранники Порошенко разорвали плакат журналисту

Сотрудники охраны украинского президента Петра Порошенко на его предвыборных митингах жёстко проверяют толпу и уничтожают плакаты с требованиями посадить причастных к хищениям в оборонной сфере.

Об этом на своей странице в Facebook заявил киевский журналист Евгений Куксин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришел на митинг Порошенко в Чернигов. Поднял плакат перед сценой «А что там Свинарчук», а мне люди в штатском порвали. Хорошо, что у меня таких два. Петр Порошенко, вам не стыдно?..

– А что там Свинарчук? – поднимаю плакат на митинге Порошенко в Чернигове.

– Вы себя плохо ведете, – срывают этот плакат охранники президента и выталкивают меня с площади.

Вопрос «А будет сидеть Свинарчук-Гладковский?», об уровне «неслыханной свободы слова» и так далее можно не поднимать. И так все понятно. Потому что мы идем вот таким путем», – написал журналист.

Отметим, что замглавы возглавляемого президентом СНБО Олег Гладковский, который оказался замешан в громком коррупционном скандале, связанном с хищениями в оборонной сфере, ранее носил фамилию Свинарчук.

Напомним, ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что предвыборный визит Петра Порошенко в Чернигов обернулся новым скандалом – его встречали боевики «Нацкорпуса», скандировавшие проклятия и лозунги с требованием отправить за решетку фигурантов коррупционного скандала.

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