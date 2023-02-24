Окопавшаяся повсюду либеральная элита торпедирует все гуманитарные реформы Путина

Систему образования, которую в своем послании к федеральному собранию упомянул президент Путин, будут реформировать те же люди, что ее создали по западным лекалам и шаблонам. Десятки миллиардов рублей, направленных на преобразования, не дадут нужного результата без смены интеллектуальной элиты.

Об этом говорили гости студии «Первого Севастопольского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реформу образования, о которой говорил президент, будут делать люди, которые его же развалили. Ключевая проблема именно в этом – в кадрах, – отметил депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. – Мне прислали некоторые документы из Москвы, я прочитал и схватился за голову: директоры академических институтов из числа тех персонажей, которые подписали обращение, опубликованное в газете «Троицкий вариант». Понимаете, о чём я говорю. Эти люди никуда не делись, они там остались. Более того, в начале июня прошли выборы в Академию наук, и они угнездились там же снова. Мы с кем будем реформы образования делать? Вот это ключевая проблема, вот это важно»

Народный депутат Украины 5-7 созывов Вадим Колесниченко напомнил, что разговоры об отказе от Болонской системы идут давно, но всякий раз сходят на нет.

«Вроде бы под козырёк взяли, да-да-да, безусловно, но через 2-3 месяца начали рассказывать, что, конечно Болонская система плохая, но не совсем уж плохая, а советская система вообще никакая, она нам ничего не даёт, она архаична, устарела – и мы получили то, о чём мы говорим: кто меняет систему? Те, кто существовал на гранды и на деньги, которые нам оттуда давали, – подчеркнул он. – И сегодня я вот очень рад тому, что президент наконец-то об этом сказал. Потому что стало понятно – это будет сделано. Я полагаю, что всё сегодня очень жёстко взято в руки, и я очень сильно рассчитываю на тех ребят, которые вернутся с фронта. Их будет много, и президент сказал, что они должны быть участниками кадрового лифта. Но не того фиктивного, о котором нам сегодня рассказывают. Это люди, которые должны будут прийти и сказать: кто тут временные – слазь, уже надоело это либеральное предательство».

Колесниченко обратил внимание на то, что заменой учебников истории будет заниматься автор учебников, подлежащих замене.

«Кто руководитель этой комиссии? Замечательный человек по фамилии Мединский. Посмотрите учебники истории, которые надо менять. Чья там фамилия в этих учебниках истории? Та же самая, господин Мединский. А замена всех учебников – это десятки миллиардов рублей, очень неплохая кампания, очень неплохой способ зарабатывания. Так почему все те же самые опять будут нам объяснять, как правильно Родину любить? Это, примерно, как в системе здравоохранения. Кто у нас её оптимизировал 10 лет и, по сути, подвёл под ноль? Госпожа Голикова, которая сегодня у нас занимается вопросом модернизации системы здравоохранения. У нас проблема так называемых элит», – считает Колесниченко.

Политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов добавил, что ежегодно сотни вузов выпускают тысячи никому не нужных специалистов, не находящих себе применения в экономике.

«Мы дважды за два десятилетия подряд промахивались с образованием, выпустив два поколения ненужных людей. Неудивительно, что у нас определённые подводные течения недовольных людей, потому что человек получил образование, а оно оказалось ненужным, – подчеркнул он. – Мы воспитали целое поколение людей, которые полностью ориентированы на западную экономическую систему. Они вообще не представляют, как можно думать и жить, работать по-другому. Поколение за поколением мы не туда растим людей. Может быть, надо сокращать количество бюджетных мест, может быть государство должно платить только за те специальности, которые оно закладывает в стратегию функционального развития на 10 лет. Есть у нас, допустим, научно-техническая доктрина до 2040 года, вот, давайте будем оплачивать бюджетные места тем, кто вписывается в эту доктрину. А так у нас, ну, филологов выращивают в год по 5 тысяч человек, а мест, куда себя филологи могут применить, всего лишь 100. Все остальные идут в журналисты».

«И вот ещё один момент интересный: когда президенту нужно разработать ту или иную программу, он обращается в профильный институт. Допустим, нужно разработать идеологию, он обращается в философский институт Академии РАН, который занимается вопросами идеологии. А там очень часто сидят люди, у которых на страничке в facebook украинский флаг, русофобские штампы и так далее. И так – буквально по каждому вузу. Они ещё и живут на те гранды, просто, не буду называть фамилии, но недавно было расследование, и человека убрали. В итоге отъявленные русофобы выдают такой продукт, который просто президента дискредитирует», – подытожил Живов.