Олигархический кооператив готов скинуться на Майдан-3

29.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе президентских выборов на Украине возможен очередной Майдан, который поддержит олигархат.

Об этом в интервью каналу журналиста Юрия Романенко заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы всегда выходят не на энергомайданы, не на налоговые майданы, они выходят за украденную справедливость. И в обществе доминирующим трендом является неприятие нынешней власти, запрос на смену курса. Понятно, если Порошенко «с чёрного хода» зайдёт во второй тур, это уже может вызвать достаточно серьёзные протесты. Другое дело если эти протесты будут неорганизованы, если они не получат политическую субъектность, тогда это будет достаточно легко контролируемый протест.

Но если присоединятся отцы-содержатели украинской политики, как это было в 2013 году… Ведь, по сути, майдану не дали задохнуться отцы-содержатели украинской политики, которых достала семья Януковича. Это Фирташ (спрашивается, на каком телеканале про «звыряче побыття» мы услышали?) , тот же Коломойский, говорят, и Пинчук чем мог помогал», – заявил эксперт.

«Есть определённое неприятие дальнейших перспектив с Порошенко. Ведь тот факт, что Тарута открыто поддержал Тимошенко, говорит о том, что этот шаг вполне мог быть согласован с Ахметовым. И всё чаще злые языки говорят о том, что часть ресурсов Ахметова переброшено как раз на поддержку Тимошенко. Это говорит о многом, о том, что яйца раскладываются во все корзины. И как знать, я думаю, мы увидим эмуляцию майдана-3, но, скорей всего, олигархический кооператив-таки поддержит выступления против Порошенко», – добавил Золотарёв.