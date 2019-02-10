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10.02.2019, Санкт-Петербург, Владимир Гладков
 
Политика, Россия
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ОМОН оперативно «упаковал» либералов в Питере

Спецподразделение полиции после предупреждений в мегафон задержало около 10 участников несанкционированного собрания либералов, которые намеревались провести шествие в центре Санкт-Петербурга.

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Участниками акции выступили сторонники неофициальной общественной организации «Открытая Россия», основанной на деньги одиозного российского олигарха Михаила Ходорковского.

Участники скандировали лозунги «Скажи Путину: «Нет!» и «Скажи Путину: «Вор!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако вскоре несанкционированный митинг был разогнан полицией, часть активистов была задержана, а часть – завершила акцию немногочисленным шествием по улицам Санкт-Петербурга без плакатов и лозунгов.

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