«ОМОН! Сильнее дави майданную мразь» – фанаты Лукашенко собрались в Москве

29.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Несколько десятков человек – представители движений, поддерживающих Александра Лукашенко, провели пикетирование посольства Белоруссии в Москве с призывом к ОМОНу продолжать жесткие действия против «майданной мрази».

Пикет собрал представителей организаций и партий «Евразийский союз», НОД, СЕРБ, «Другая Россия», «Трудовая Россия», «Коммунисты России».

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Участники патриотической акции несли плакаты «Белорусский ОМОН! Сильнее давите майданную мразь! Работайте, братья!», «Два государства, один народ», «Вместе с фашистской символикой в Белоруссию придут война и разруха», а один из пикетчика был в костюме Дяди Сэма – символа США, управляющих цветными революциями.