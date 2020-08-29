29.08.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Белоруссия, Москва, Политика, Россия
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«ОМОН! Сильнее дави майданную мразь» – фанаты Лукашенко собрались в Москве


Несколько десятков человек – представители движений, поддерживающих Александра Лукашенко, провели пикетирование посольства Белоруссии в Москве с призывом к ОМОНу продолжать жесткие действия против «майданной мрази».

Пикет собрал представителей организаций и партий «Евразийский союз», НОД, СЕРБ, «Другая Россия», «Трудовая Россия», «Коммунисты России».

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Участники патриотической акции несли плакаты «Белорусский ОМОН! Сильнее давите майданную мразь! Работайте, братья!», «Два государства, один народ», «Вместе с фашистской символикой в Белоруссию придут война и разруха», а один из пикетчика был в костюме Дяди Сэма – символа США, управляющих цветными революциями.

 


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