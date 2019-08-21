Он вернулся! Пользователи узнали велосипедиста, догонявшего кортеж Зеленского
По украинской столице, полностью перекрыв движение на одной из дорог, промчался кортеж нового украинского президента Владимира Зеленского, состоявший из двух десятков дорогих иномарок.
Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал киевлянин Роман Пелех, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кортеж царя, и, собственно, сам Зеленский на велосипеде», – прокомментировал он видеоролик.
Отметим, что во время избирательной кампании Владимир Зеленский обещал добираться до работы исключительно на велосипеде, чтобы не затруднять автотранспортное сообщение в загруженном и без того центре столицы.
Впрочем, пользователи соцсетей шутят, что промелькнувший на видеозаписи велосипедист, ехавший наравне с кортежем – это и был Владимир Зеленский, а в машинах якобы сидит не охрана, а коллеги президента по «95 кварталу».
Владимир Зеленский не впервые нарушил данное обещание. Так, вчера пользователи соцсетей возмутились, что украинский президент вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху возвращались из Бабиного Яра в составе огромной автоколонны, насчитывающей 26 машин.
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