Онуфриенко полон оптимизма: «Контрнаступление ВСУ захлебнётся»

Украинское наступление даже при самых благоприятных сценариях и значительных прорывах на первом этапе обречено на провал.

Об этом в эфире «Sputnik на русском» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цифры разнятся, самая максимальная, которая называется, 70 тысяч человек, наиболее реальная 55 тыс. человек. То есть речь идёт примерно о 12 бригадах, которые сформированы, которые существует, примерно 9 из них оснащены западным оружием, остальные 3 старыми ещё советскими, но этого количества для одного большого наступления недостаточно.

Да, можно, но это будет очередная мясорубка. И там люди неглупые, вопрос не в том, что это Генштаб хунты, это ко всему прочему специалисты десятков стран, у которых есть опыт проведения боевых действий и которые понимают, что это игра ва-банк.

Может быть, получится, если получится, то хорошо, но если не получится, то что получится? Россия рухнет? Не рухнет. В Севастополь зайдём. Нет, не зайдём. До Мелитополя дойдём, до Бердянска? Для меня это звучит смешно.

Суть в том, что в степях Украины такая гвардия может прорвать легко первую линию обороны, вторую – может быть, в третьей, скорее всего, она завязнет. Это оптимистический прогноз.

А что будет после того, как она будет уничтожена? Допустим, самый оптимальный вариант – все линии обороны прорваны, и она идёт куда-то на Бердянск и Мелитополь. И что? Кто-то может поверить в то, что эта 50—70 тысячная группировка пройдёт сотню километров? Что от неё останется на выходе? Ничего», – сказал Онуфриенко.