Онуфриенко полон оптимизма: «Контрнаступление ВСУ захлебнётся»
Украинское наступление даже при самых благоприятных сценариях и значительных прорывах на первом этапе обречено на провал.
Об этом в эфире «Sputnik на русском» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Цифры разнятся, самая максимальная, которая называется, 70 тысяч человек, наиболее реальная 55 тыс. человек. То есть речь идёт примерно о 12 бригадах, которые сформированы, которые существует, примерно 9 из них оснащены западным оружием, остальные 3 старыми ещё советскими, но этого количества для одного большого наступления недостаточно.
Да, можно, но это будет очередная мясорубка. И там люди неглупые, вопрос не в том, что это Генштаб хунты, это ко всему прочему специалисты десятков стран, у которых есть опыт проведения боевых действий и которые понимают, что это игра ва-банк.
Может быть, получится, если получится, то хорошо, но если не получится, то что получится? Россия рухнет? Не рухнет. В Севастополь зайдём. Нет, не зайдём. До Мелитополя дойдём, до Бердянска? Для меня это звучит смешно.
Суть в том, что в степях Украины такая гвардия может прорвать легко первую линию обороны, вторую – может быть, в третьей, скорее всего, она завязнет. Это оптимистический прогноз.
А что будет после того, как она будет уничтожена? Допустим, самый оптимальный вариант – все линии обороны прорваны, и она идёт куда-то на Бердянск и Мелитополь. И что? Кто-то может поверить в то, что эта 50—70 тысячная группировка пройдёт сотню километров? Что от неё останется на выходе? Ничего», – сказал Онуфриенко.
По его словам, в любом другом направлении результат будет тот же.
«Я уже не говорю, что наступать на Донецк и Луганск – это вообще полное безумие, там всё-таки линии фронта создавались не один год. Это не только у противника авдеевский, марьинский, артёмовский укрепрайоны мощны, но и у нас тоже.
Допустим, в каком-то другом направлении. Прорваться в Белгородской, Курской, Брянской области можно? Можно. Приграничные города можете захватить, дальше что? Прорвались вы на Белгород, упёрлись в него. Это мы рассматриваем оптимальный сценарий. Дальше – ничего, вся эта группировка будет уничтожена. Что после этого? Резервов нет, полученная техника Запада уничтожена. Хорошо, частично она отошла, но её в любом случае стало намного меньше, людей тоже, что вы будете делать дальше?» – добавил эксперт.
«И этот вопрос постоянно останавливает, потому что ответа на него нет. …И это останавливает и постоянно продляет весеннее наступление в летнее, потом может перейти в зимнее с точно таким же успехом. То есть там уже понимают, что мы теперь добровольно ни по каким причинам никакие территории оставлять не будем. Не будет никаких приказов уйти из Харьковской области или с Правобережья Днепра.
И получается, что такое стратегическое наступление, оно не имеет цели. Заявленные политические амбиции – это понятно, но мы говорим о реальном.
Чего вы можете добиться этим генеральным стратегическим наступлением? Ответа нет. То есть мы можем перемолотить колоссальное количество людей, мы можем куда-то прорваться, но после этого нам всё равно придётся отойти», – уверен Онуфриенко.
Спасибо!
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