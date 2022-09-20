«Опозорятся с Patriot»: На ТВ продолжают закидывать США шапками

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Новости Украины

Вряд ли американское правительство решится поставлять на Украину ЗРК «Patriot». Эти системы не справились со своими задачами на Ближнем Востоке, а в случае конфликта с Россией для США лучше избежать публичного позора.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему тайные переговоры. Смотрите, система «Patriot» уже дважды, это общеизвестно уже, не справилась с задачами на Ближнем Востоке. И, если ее начать поставлять, не модернизировав под условия украинской войны, учитывая современное вооружение, она полностью себя дискредитирует. Поэтому публично об этих переговорах объявить – это огромная дискредитация производителей именно американских. Поэтому они в тайне ведутся. Я думаю, не дадут «Patriot» на Украину, потому что она не готова к этому», – заявил экс-замминистра Украины по чрезвычайным ситуациям Владислав Теличко.

Отметим, что пренебрежительное отношение к поставкам из США играет, прежде всего, дурную службу для российской стороны – вопреки ключевой задаче СВО, военным так и не удалось защитить мирное население Донбасса от украинских обстрелов, напротив, число жертв многократно возросло.

Удары по ЛДНР и освобожденным территориям активизировались после получения ВСУ вооружений из стран НАТО.

Кроме того, российский эксперт Владислав Шурыгин указывал, что самолеты ВКС РФ спустя некоторое время после начала СВО утратили возможность безопасно залетать вглубь Украины после того, как США стали предоставлять Киеву данные своих спутников и дронов-разведчиков.

В пользу того, что не стоит заниматься самоуспокоением, а, напротив, следует готовиться к худшему сценарию на Украине, говорят и свежие публикации в американской прессе.

Так, Washington Post пишет, что по прогнозам Белого дома ожесточенные бои на Украине продлятся до зимы. В Вашингтоне не рассматривают этот конфликт как имеющий перспективы завершиться договоренностью.

Газета подчеркивает, что даже гипотетическое желание Зеленского договориться с Москвой вызовет протест зомбированного антироссийской пропагандой украинского общества, «не желающего идти на уступки».

Издание делает вывод, что в основе стратегии Америки в отношении войны лежит путь дальнейшей эскалации и разжигания конфликта.