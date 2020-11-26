26.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, социальные сети
Просмотров:

Оппозиционеры и анонимы в соцсетях грозят расправой президенту Сербии и его семье


Один из организаторов июльских беспорядков в Сербии, внесистемный радикальный политик Срджан Ного предрек кровавый конец президенту Сербии Александру Вучичу и всей его семье.

Об этом сообщает Alo, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Его конец будет очень трагичным. – заявил Ного в эфире одного из телешоу. – Путь, который он выбрал, трагичен для всей его семьи, от Ангелины, Анджелко (родители президента – ред.) до Вукана, Данило и Милицы (дети президента, самому младшему из которых три года)».

Срджан Ного

Надо отметить, что Ного в свое время выкинули из довольно радикальной патриотической партии «Двери», политического хулигана Бошко Обрадовича за излишний радикализм: тот ходил по центру Белграда с макетом виселицы, угрожая повесить премьера Анну Брнабич.

В июле этого года в соцсетях экс-депутат Народной скупщины призывал футбольных фанатов и маргиналов устроить побоище у здания парламента, протестуя против ограничительных мер, которые руководство страны планировало ввести в связи с новым всплеском эпидемии коронавируса. Тогда дело закончилось массовыми столкновениями с полицией и попыткой штурма Скупщины. При этом, благодаря либеральному законодательству, провокатор Ного и по сей день остается на свободе.


Помимо Ного, президент Сербии и его дети регулярно получают угрозы, в том числе и убийством от анонимных пользователей в соцсетях.

Александр Вучич с дочерью Милицей и сыном Данилой

«Пока у нас нет закона, согласно которому каждый профиль в соцсетях должен регистрироваться на имя его владельца, и пока больные твиты не наказываются как преступные действия, у нас будет загрязненное общественное пространство, которое служит для подготовки и оправдания ликвидации Вучича и его семьи», – с негодованием прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Александр Вулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть