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22.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Китай, Оппозиция, Россия, США, Цензура
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Оппозиция может уйти в теневой Интернет


Если США и далее будет вводить ограничения в интернете для носителей других точек зрения, мировая оппозиция создаст альтернативный интернет и социальные сети.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что обрезанные от глобального интернета создадут свой глобальный интернет. Вы знаете, что, эта технология интернета, прочие технологии, они стали достоянием всех. Есть в Китае, есть в России. Я думаю, что будет интернет для авторитарных – будет интернет для неавторитарных. Более того, начнем уходить в даркнет.

И даркнет станет местом не только криминальных и теневых потоков, но и прибежищем оппозиционных сил. В прямом смысле в подполье уйдем. Ну, будем там жить, в конце концов. Мир глобален, с этим уже ничего сделать нельзя даже Соединенным Штатам. Очень быстро будут созданы альтернативные социальные сети. Не останется мир людей с традиционными ценностями без своей консервативной сети, где жопу можно будет назвать жопой», – сказал Джангиров.

С ним солидарен российский политолог Марат Баширов.

«Что нужно сделать, чтобы владельцы соцсетей типа Фейсбука или Твиттера и иных утратили свою силу цензора контента? Чтобы не банили Трампа и других политиков или журналистов? То есть не тех, кто торгует или покупает – детей, наркотики или оружие, а действующих в правовом поле?

Надо технически децентрализовать узловые точки распространения инфы в них и создать клоны этих сетей. Не надо создавать свои, надо создать клонов и дублирование аккаунтов. Тогда бессмысленно банить отдельных участников и терять свою рыночную стоимость», – написал Баширов в своем телеграм-канале.


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