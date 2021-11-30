ОПЗЖ настояла на прямом участии УПЦ в карательной операции на Донбассе

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Новости Украины

Верховная рада во втором чтении приняла закон «О Службе военного капелланства».

Проект закона поддержал 291 депутат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В соответствии с законопроектом, служба военного капелланства образуется как отдельная структура в составе ВСУ, Нацгвардии и других воинских формирований, а также Госпогранслужбы Украины. В воинской части на уровне отдельного батальона функции службы военного капелланства могут выполняться одним военным капелланом.

Депутат «Европейской солидарности» (глава которой Пётр Порошенко фактически инициировал создание раскольничьей «ПЦУ) Владимир Вятрович рассмотрел в данной инициативе опасность со стороны канонической Украинской Православной Церкви.

«Крайне важно, чтобы на Украине был закон о военном капелланстве, однако вместе с тем, законопроект, который мы сегодня рассматриваем, претерпел определённые изменения между первым и вторым чтением, и сегодня Верховная рада может открыть двери московской церкви в наше войско. Я не могу это объяснить, кроме как желанием руководства государства использовать принятие этого действительно важного и нужного закона для того, чтобы запустить в армию агентуру Русского мира. Мои поправки позволяют снять эту угрозу. Одна из них предусматривает, что в совет военного капелланства не могут входить представители религиозных организаций, руководящий центр которого находится на территории страны-агрессора», – заявил Вятрович, однако инициативу не поддержали.

Отметим, что в ходе рассмотрения законопроекта депутат подал ещё четыре подобных правки, но все они были отклонены.

В защиту обязательного пребывания УПЦ в рядах ВСУ выступил депутат «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, аргументируя это тем, что иначе армия развалится.

«То, что мы сейчас пробуем ограничить одну из наикрупнейших конфессий предоставлять своих капелланов, священников – это грубое нарушение Конституции. Это будет только разъединять армию. Это причиняет конфликт, когда верующие этой конфессии, а речь идёт об УПЦ, будут просто отказываться служить, в связи с тем, что не будет их священников среди капелланов. Просим максимально ответственно относиться к закону, предлагаем снять все эти ограничения, чтобы этот закон в очередной раз не разъединял Украину», – призывал Шуфрич.