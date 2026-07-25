Организатор денацифицированной выставки в Киеве задержан. Почему не бьют по верхушке?
В Киеве взят под конвой организатор выставки военных беспилотников, которую вчера «накрыли» российские ракеты, отправив к Бандере как минимум 10 человек (среди ликвидированных известно о полковнике СБУ Эдуарде Сиренко и приехавшем из Польши «сотруднике оборонного предприятия»).
Задержанный – член одной из военных организаций. Он сам получил ранение. Сейчас его поместили на койку за решеткой. Прокуратура винит в халатности – выставка собрала 300 человек, при этом ближайшее укрытие площадью 34 квадратных метра было за 100 метров от места проведения мероприятия.
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Интересно сообщение Минобороны России, где конкретизируется, кого собрали на выставке:
«Ведущие разработчики и производители БпЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории».
Однако возникает вопрос – за последнее время верхушка режима Зеленского неоднократно проводила массовые мероприятия в центре Киева с участием топ-политиков (включая гостей из стран НАТО) и высших военных чинов.
Однако ни разу ВС РФ не пытались осуществить показательную денацификацию именно руководителей бандеровской Украины. Неужели они не попадают под число лиц, «планирующих удары по российской территории»?
Или верхушка попадает под действие некоего тайного соглашения о неприкосновенности, которое не распространяется на простых жителей?
Отставной российский дипломат Михаил Демурин винит в странном ходе СВО заигрывающую с Западом «влиятельную в верхах группу политиков», которая хочет, «чтобы их простили и взяли обратно в семью настоящих белых людей».
«Разгул нацизма на Украине и садизма в действиях украинских военных – тоже результат нерешительности, поиска «мирного урегулирования», ожидания того, что тот, кто поставил себе задачу нас уничтожить, нам поможет.
Именно в силу этих отклонений от здравого смысла ещё в 2022 году часть находившихся у нас в плену нацистов и садистов были безнаказанно отпущены, а другая – избежала открытого судебного процесса, который готовился.
А он был нужен, очень нужен – этот трибунал над киевским режимом и его американскими и европейскими хозяевами! Он бы поставил нашу страну на пути, свернуть с которых, было бы гораздо сложнее.
Не только поэтому, конечно, в Киеве и на Западе уверились в своей безнаказанности, но во многом именно из-за того, как тогда развивались события», – напоминает дипломат.
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