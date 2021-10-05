05.10.2021 09:49 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине продолжают вешать оскорбительные ярлыки на боксера Александра Усика, недавно одержавшего победу в супертяжелом весе, где он завоевал четыре пояса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос, проведенный киевским журналом «Новое время».

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«Двойственные впечатления. Я не стал смотреть бокс именно потому, что не смог решить для себя дилемму. Я не могу болеть против спортсмена, выступающего под флагом Украины. Но я не могу болеть за человека, который из-за православия головного мозга является орудием российской пропаганды», – заявил Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

В свою очередь экс-участник карательной операции против республик Донбасса, владелец VeteranoPizza Леонид Остальцев признает, что Уски очень сильный боксер.

«Но касательно его позиции и того, какой он гражданин Украины, то вот такой, какой он есть, — не сформированный, без собственного мнения, с огромным влиянием на себя Русской православной церкви», – сказал бывший каратель.

«В то же время мне больно и неприятно смотреть на фотографии наших спортсменов — то ли Усик, или Василий Ломаченко или Ярослава Магучих — с россиянами. Потому что в моей голове не укладывается такое понятие, как фотографироваться с представителями страны, которая убивает твоих соотечественников. Для меня это недопустимо и низко. К тому же ни Усик, ни Ломаченко, ни Магучих ничего не делают для того, чтобы страна-агрессор прекратила убивать наших соотечественников. Хотя я для себя разделяю эти вопросы, они молодцы, спортсмены и чемпионы, но своими двойными стандартами они подыгрывают российской пропаганде», – возмущается Остальцев.