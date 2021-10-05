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05.10.2021 09:49 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Спорт, Украина
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«Орудие российской пропаганды». На Украине продолжают травить Усика

Новости УкраиныНа Украине продолжают вешать оскорбительные ярлыки на боксера Александра Усика, недавно одержавшего победу в...

На Украине продолжают вешать оскорбительные ярлыки на боксера Александра Усика, недавно одержавшего победу в супертяжелом весе, где он завоевал четыре пояса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос, проведенный киевским журналом «Новое время».

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«Двойственные впечатления. Я не стал смотреть бокс именно потому, что не смог решить для себя дилемму. Я не могу болеть против спортсмена, выступающего под флагом Украины. Но я не могу болеть за человека, который из-за православия головного мозга является орудием российской пропаганды», – заявил Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

В свою очередь экс-участник карательной операции против республик Донбасса, владелец VeteranoPizza Леонид Остальцев признает, что Уски очень сильный боксер.

«Но касательно его позиции и того, какой он гражданин Украины, то вот такой, какой он есть, — не сформированный, без собственного мнения, с огромным влиянием на себя Русской православной церкви», – сказал бывший каратель.

«В то же время мне больно и неприятно смотреть на фотографии наших спортсменов — то ли Усик, или Василий Ломаченко или Ярослава Магучих — с россиянами. Потому что в моей голове не укладывается такое понятие, как фотографироваться с представителями страны, которая убивает твоих соотечественников. Для меня это недопустимо и низко. К тому же ни Усик, ни Ломаченко, ни Магучих ничего не делают для того, чтобы страна-агрессор прекратила убивать наших соотечественников. Хотя я для себя разделяю эти вопросы, они молодцы, спортсмены и чемпионы, но своими двойными стандартами они подыгрывают российской пропаганде», – возмущается Остальцев.

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