Оружие в обмен на паломников-хасидов: Украина начинает грязный шантаж Израиля

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Киев намерен отменить безвизовый режим с Израилем, чтобы добиться от Тель-Авива поставок вооружений, от чего израильская сторона отказывается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели» в материале под красноречивым названием «Принуждение безвизом: как Украине добиться поставок израильских средств ПВО?».

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Издание обращает внимание, что Израиль, входя в контактную группу по обороне Украины в формате «Рамштайн», тем не менее не поставляет Киеву оружие. При этом появившаяся информация о том, что Киев намерен добиться исключения Израиля из формата, называются маловероятными.

«Но вот что касается приостановки безвизового режима с Израилем, то в преддверии празднования 15-17 сентября Рош ха-Шана — еврейского Нового года — Киев вполне может реализовать свою угрозу: на Банковой настроены решительно», – говорится в статье.

Утверждается, что Израиль уклоняется от взятых на себя обязательств, в частности нет подвижек в вопросе содействия в разминировании, увеличении числа раненных ВСУшников, принимаемых на лечение, госгарантий на сумму более чем 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры.

«В Украине возмущены и дискриминацией украинских граждан, которых по приезду в Израиль ожидают многочасовые собеседования с представителями израильских правоохранительных органов, в результате чего наших граждан нередко депортируют из страны: по украинским данным, в Израиль не пускают каждого десятого приехавшего украинца. При таком состоянии украино-израильских отношений не удивительно, что посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вот уже месяц как не приглашают в офис президента, где периодически проводят встречи с послами группы дружественных Украине стран», – отмечает издание.

В то же время в Киеве надеются, что подтолкнуть Биньямина Нетаньяху к поставкам оружия на Украину должна угроза приостановить безвиз, поскольку «сейчас есть небольшое окно возможностей, которое закроется через месяц».

Дело в том, что в правительство Нетаньяху входят, в том числе и представители ультрарелигиозных партий, а отмена или приостановка безвиза закроет возможность израильским паломникам посетить в Умани могилу цадика Нахмана для празднования Рош ха-Шана.

«Формально решение о приостановке соглашения о безвизе должен принять Кабмин с подачи МИДа или МВД. На самом деле — президент и его офис. Вопрос в том, окажет ли проблема паломничества хасидов серьезное давление на позицию членов правящей коалиции и на что согласится Нетаньяху, чтобы не допустить приостановку безвизового режима в период Рош ха-Шана? Сделать телефонный звонок Зеленскому? Приехать в Украину? Поставить для защиты от баллистических ракет ЗРК Barak-8? Эти средства ПВО вовсе не были бы лишними для нашей страны. И для того, чтобы защитить от российских ракет и иранских дронов украинских граждан, и для того, чтобы не допустить гибели израильских паломников», – продолжает автор.

Впрочем, далее следует оговорка, что «угроза отмена безвиза для паломников заставит Нетаньяху начать поставки нам военной помощи, мала».

«Традиционно Тель-Авив объясняет отсутствие решения о поставках военной техники Киеву как опасениями, что это оружие попадет в руки террористов, так и сильными позициями Москвы в Ближневосточном регионе: Россия может дестабилизировать ситуацию на границах Израиля, угрожать операциям израильтян в Сирии и т.д. Кроме того, в Тель-Авиве опасаются за судьбы евреев в России. Но евреям, живущим в Украине, угрожает куда большая опасность от российских ракет. И Нетаньяху должен сделать выбор между двумя чашами: на одной — особые отношения Израиля с Россией, на другой — жизнь соплеменников, живущих в Украине, и сограждан, совершающих паломничество в Умань», – резюмирует издание.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский наполовину еврей.