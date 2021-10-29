29.10.2021 18:38 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Освободить Украину от ига прозападных националистов могут только её русскоязычные жители, которые должны осознать себя единым большинством.

Об этом в видеоблоге российского писателя Захара Прилепина заявил депутат Госдумы РФ интеллектуал Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно потому, что русские составляют громадное большинство граждан Украины – в мирное время это 5/6, а после переворота с учётом отделения Крыма и Донбасса примерно 3/4 – любой украинский правитель, желающий числиться независимым, будет действовать против интересов большей части своих сограждан. И когда сограждане это осознают и поймут, что единственный способ спасения – это объединение с остальной Россией, они смогут это сделать. Если же пытаться сделать что-то извне, это лишь подтвердит истошные крики украинской пропаганды «злые москали снова хотят съесть твоё сало», – сказал он.

Также Анатолий Вассерман подчеркнул, что Украина и её граждане могут оставаться свободными только в составе большой России.

«Украина может быть свободной только в составе России. Любая попытка действовать в духе старинной польской фальшивки «Украина не Россия» тут же лишает эту часть России каких бы то ни было свобод и возможностей действовать свободно – хоть на уровне страны целиком, хоть на уровне отдельных граждан», – резюмировал депутат.