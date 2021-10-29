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29.10.2021 18:38 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
геноцид, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сопротивление, Украина
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Освобождать Украину от нацистского ига должны её жители – Вассерман

Новости УкраиныОсвободить Украину от ига прозападных националистов могут только её русскоязычные жители, которые должны осознать...

Освободить Украину от ига прозападных националистов могут только её русскоязычные жители, которые должны осознать себя единым большинством.

Об этом в видеоблоге российского писателя Захара Прилепина заявил депутат Госдумы РФ интеллектуал Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно потому, что русские составляют громадное большинство граждан Украины – в мирное время это 5/6, а после переворота с учётом отделения Крыма и Донбасса примерно 3/4 – любой украинский правитель, желающий числиться независимым, будет действовать против интересов большей части своих сограждан.

И когда сограждане это осознают и поймут, что единственный способ спасения – это объединение с остальной Россией, они смогут это сделать.

Если же пытаться сделать что-то извне, это лишь подтвердит истошные крики украинской пропаганды «злые москали снова хотят съесть твоё сало», – сказал он.

Также Анатолий Вассерман подчеркнул, что Украина и её граждане могут оставаться свободными только в составе большой России.

«Украина может быть свободной только в составе России. Любая попытка действовать в духе старинной польской фальшивки «Украина не Россия» тут же лишает эту часть России каких бы то ни было свобод и возможностей действовать свободно – хоть на уровне страны целиком, хоть на уровне отдельных граждан», – резюмировал депутат.

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