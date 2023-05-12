«От этого не уйти» – в Москве обещают кровавую народную расправу над внутренними врагами России

Владимир Гладков .  
12.05.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Настоящими внутренними врагами России является ряд крупных предпринимателей, которые несут угрозу российскому народу.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Настоящими внутренними врагами России является ряд крупных предпринимателей, которые несут угрозу российскому народу. Об...

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«Внутри страны народу, с каждым днём затягивания СВО, становится всё чётче и чётче ясно, кто основной враг внутри страны. Что основную угрозу национальной безопасности нашей страны, и выживанию народа, представляют приватизаторы всех мастей и оттенков, особенно из числа крупного бизнеса.

Это не те люди, что с нуля построили свой бизнес, великолепные предприятия, а те, кто захапал созданное Советским Союзом, и теперь его благополучно грабят. Те, кто приватизировал, и продолжает приватизировать – это те, кто несёт основную угрозу выживанию нашей страны и безопасности народа», – сказал Сивков.

По его мнению, скорое выступление народных масс против внутренних врагов России – неизбежно.

«Идёт интенсивная политизация народа. То, что было полгода назад, и сейчас – это небо и земля. Военное сознание всё-таки идёт в массы. И на фоне этого военного сознания выделяется недружественный слой.

Тем самым – создаются условия, чтобы Россия встала на курс реального возрождения, что невозможно без того, чтобы нейтрализовать этот слой приватизаторов крупного бизнеса. Конечно, это сопровождается кровью, потерями, но что поделать, от этого не уйти», – подытожил эксперт.

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