«От этого не уйти» – в Москве обещают кровавую народную расправу над внутренними врагами России

Настоящими внутренними врагами России является ряд крупных предпринимателей, которые несут угрозу российскому народу.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внутри страны народу, с каждым днём затягивания СВО, становится всё чётче и чётче ясно, кто основной враг внутри страны. Что основную угрозу национальной безопасности нашей страны, и выживанию народа, представляют приватизаторы всех мастей и оттенков, особенно из числа крупного бизнеса.

Это не те люди, что с нуля построили свой бизнес, великолепные предприятия, а те, кто захапал созданное Советским Союзом, и теперь его благополучно грабят. Те, кто приватизировал, и продолжает приватизировать – это те, кто несёт основную угрозу выживанию нашей страны и безопасности народа», – сказал Сивков.