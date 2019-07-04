От кого обороняются казаки на Дунае?

04.07.2019, Москва, Александр Ростовцев

1 июля на Украине в Одессе стартовали НАТОвские учения Sea Breeze 2019. Казалось бы, дело уже привычное? Ведь американский сапог топчет землю бывшей советской республики ежегодно с 1997 года, если не считать двух досадных для натовцев и укропских милитаристов срывов – в 2006 и 2009 годах.

В первый раз против совместных учений Украина – НАТО в Крыму выступили жители полуострова по инициативе крымских коммунистов, помешав высадке десанта на полигоне под Донузлавом. Во второй раз учениям воспротивились враждовавшие с тогдашним президентом Виктором Ющенко депутаты Верховной Рады.

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В 2019 году никаких срывов не намечалось, да их и быть не могло: политическое поле Украины за пять последних лет тщательно зачищено от реальной, а не опереточной, оппозиции. Вступление в НАТО с недавних пор записано в Конституцию как гарантия больших надежд на восстановление территории страны в границах 2013 года. Протесты против американской военщины в Одессе могут быть приравнены к антиконституционным действиям.

Интерес к Sea Breeze 2019 подогрело украинское Министерство обороны, заявив, что «эти учения будут самыми масштабными за всю историю». Украинские «мокряки» будут выполнять «боевые задачи уникального формата, где только возможно – на воде и под водой, а также на суше и в воздухе». Причём, локация «где возможно» по странной прихоти организаторов манёвров расположена не только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, но и в северо-западной части Чёрного моря, в непосредственной близости к Крыму.

Возможно, это кому-то покажется удивительным, но даже в те времена, когда президентом Украины был «пророссийский» Кучма, американские и натовские «партнёры» по учениям Sea Breeze больше всего желали поактивничать в непосредственной близости у крымских берегов, причём все их «отработки миротворческих навыков с украинской стороной» больше всего напоминали отработки морских и воздушных десантов на крымский берег с последующим проведением полицейской операции.

Интересно и то, что Минобороны Украины, презентуя будущие учения, назвало их «украино-американскими», фактически поставив остальных участников в положение статистов, включая прибывших в Одессу на транспортных самолётах именитых британских королевских коммандос из «Специальной лодочной службы» SBS.

Таким образом, уже в феврале текущего года, задолго до своего старта, Sea Breeze 2019 принял очертания грандиозной провокации, запланированной у российских берегов. А что, очень удобно: под видом «отработки операции миротворческих сил» сосредоточить в Чёрном море крупные военные формирования с целью пощекотать нервы противнику. Для изнурённой зрадо-пэрэмогами Украины крупная антироссийская провокация с участием кораблей США и НАТО пришлась бы как нельзя кстати.

Итак, что же за несметные силы такие задействованы «партнёрами во имя мира» неподалёку от российского Крыма?

Как сообщается, всего в Sea Breeze 2019 принимают участие 3 тысячи военнослужащих из 19 стран: 32 корабля, 24 самолёта, пушечное мясцо из Украины, США, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, ОАЭ, Швеции, Франции.

По корабликам. Накануне учений украинские СМИ во все фанфары трубили, что «в Одессу идёт боевой флот США, способный одним залпом уничтожить все боевые корабли ЧФ в Крыму».

Оставим на совести безграмотных пропагандонов это дурацкое заявление, поскольку дуракам не писана «доктрина Монтре», да и вообще много чего из писаных и неписаных правил.

Так вот, из Грузии в Одессу прибыл патрульный катер Р-23 «Очамчира» (из отработавших свой срок неликвидов Береговой охраны США). Долгое время не принимавшие участия в учениях Sea Breeze болгары прислали корвет «Бодрый» (бывший малый противолодочный корабль проекта «Молния-2», построенный в СССР). Румыны, ради партнёрства с украинским недофлотом, отправили целых два корвета: бывший ракетный катер «Ластунул» и «Контр-адмирал Эустатиу Себастьян».

Американцы прислали высокоскоростной десантный катамаран «Yuma» и ракетный эсминец «Carney». Из Одессы сообщают: чтобы притулить в Практической гавани (западной военно-морской базе Украины) один только американский эсминец, украинской стороне пришлось отказать в швартовке румынам, а затем упросить американцев выгнать в море габаритный катамаран «Yuma». На внешнем рейде вынуждены были встать подоспевшие к началу учений турецкий и канадский фрегаты, а также британский эсминец.

В общем, отдельные интересные экземпляры имеются, но на всесокрушающий флот сборище у берегов Одессы не тянет.

На земле будут маневрировать 900 военнослужащих, в том числе 220 американцев, 50 молдаван (морская пехота), 27 грузин. На береговых полигонах будут задействованы 10 американских бронемашин «хамви», а также 20 и 40 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ, соответственно.

Не успели «самые масштабные в истории» учения Sea Breeze 2019 начаться, как Россия передала им горячий привет, закрыв для доступа около 8 тысяч кв. км Чёрного моря к западу от Крыма.

По-видимому, украинские ВМС совместно с «партнёрами» и в самом деле планировали устроить какую-то антироссийскую пакость, поскольку официальные лица и блогеры из числа «сволонтёров» принялись корчилиться в бессильной ярости, прожигая шаровары снопами искр и обвиняя Россию то в «маленькой детской мести», то в «нежелании следовать договорённостям».

Интересно, каким таким договорённостям?

В конце концов командующий шумерским недофлотом, непотопляемый танкист Воронченко выступил с заявлением: «Россия ставит палки в колёса», «по странному стечению обстоятельств» закрывая локацию, которую собирались использовали организаторы Sea Breeze 2019, пообещав при случае тоже закрыть для России какой-нибудь кусок Чёрного моря.

О «преградах учениям, созданных недружественными силами» вякнул и американский представитель на учениях Мэтью Леман, посчитавший «преграду» «новым вызовом». Однако ссориться с Россией из-за закрытой локации организаторы Sea Breeze посчитали излишним, поскольку МИД РФ ещё на раннем этапе предупреждал затейников – не лезть со своим военным железом.

Лихорадочно соображая, куда бы применить внезапно освободившиеся силы и средства, в недрах оперативного планирования «партнёрскими» учениями родилась «настоящая новация» в виде «отработки речного элемента».

Новация заключается в том, что «корабельно-катерный состав морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Чёрного моря».

Прочувствуйте всю прелесть этого решения: совместная украино-румынская речная пограничная охрана на катерках собирается храбро и вызывающе патрулировать Дунай, обеспечивая безопасное прохождение гражданских судов, защищая их – от кого? – молдавских пиратов, мутировавших в кракенов сомов, стай озверевших уклеек? Да это просто праздник какой-то! Где Россия и где Дунай, воители?

Несмотря на явный идиотизм «речного элемента» учений и толкотню в Практической гавани, Министерство обороны России средствами Черноморского флота следит за учениями Sea Breeze 2019, «в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря», как сказано в заявлении военного ведомства.

Оперативное реагирование началось с того, что сразу же после пересечения турецких проливов, американский ракетный эсминец «Carey» начал сопровождать сторожевик ЧФ «Сметливый», а 15-я береговая ракетная бригада ЧФ из-под Севастополя принялась прощупывать своими радарами украино-натовскую возню в кораблики в районе Одессы.

Сочитая приятное с полезным, та же 15-я бригада использовала радарную засветку «коллективной цели» в районе Одессы для отработки электронных пусков береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Причём, к вящему удовольствию российских военных, их локаторы «увидели» французский корабль-невидимку, также принявший участие в учениях Sea Breeze 2019.

В общем, вылившиеся в коллективный дурдом маневры Украина – НАТО стали для моряков, летчиков и ракетчиков ЧФ хорошей возможностью повысить свой профессиональный уровень, благодаря невольной помощи «серьёзных пацанов», связавшихся на свою голову с украинским недофлотом.

Однако не следует расслабляться и считать, что потенциальный противник будет регулярно садиться в лужу, взявшись опекать клинического дурака в шароварах и бескозырке.

Не забудем, что в конце июля, также в акватории Чёрного моря, пройдут ещё одни натовские учения Agile Spirit 2019, но уже принимающей стороной будет обострившаяся Грузия. И неадекватная Украина обязательно примет в них участие. Кто знает, может, кому-то из особо буйных «партнёров» захочется взять реванш и почувствовать себя героем под крышей США и НАТО?