От Москвы ждут жестких решений. Анкара и Киев запланировали эскалацию в Донбассе

19.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Турция пытается создать проблемы для России на ряде направлений, а потому Москве нужно решительно ответить на такого рода недружественные шаги.

Об этом, передает корреспондет «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет российский военкор, главред «Сегодня. Ру» Юрий Котенок.

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«Фактор Эрдогана никуда не исчезнет. Турция воюет с Россией сетецентрично — создаёт линии напряжения везде, где происходит соприкосновение с Москвой — Идлиб, Карабах, Ливия, уже и Украина. Отсюда педалирование темы крымских татар и лобзания с Зеленским», – считает Котенок.

Он призывает обратить внимание на Донбасс, где в течение 2-3-х недель «возможно серьёзное обострение, о котором договорились Киев и Анкара».

Эксперт убежден, что России нужно принимать жесткие решения.

«Только совокупность факторов (давление на азербайджанский бизнес, демонстрация военной мощи на Кавказе и Прикаспии, оказание зримой помощи Республикам Донбасса) может показать геополитическим противникам, что Россия будет сопротивляться. Необходимо четкое обозначение красных линий, и не словами озабоченности (!), а реальными действиями вплоть до проведения миротворческой операции совместно с др. заинтересованными сторонами, возможно, в т.ч. с Ираном, который пока не сказал своё слово и продолжает накапливать на границе с Азербайджаном военную группировку», – резюмирует военкор.