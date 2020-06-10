От обещаний Зеленского отремонтировать дороги валится уже третий мост

10.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский обещал отремонтировать все дороги в стране до конца своей каденции, но это обещание ничем не подкреплено.

При этом уже сейчас дорожная инфраструктура в стране в таком состоянии, что представляет опасность для водителей и пассажиров.

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Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил бывший первый замминистра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вероятность этого равняется нулю. Это политический лозунг. Это невозможно сделать. Это невозможно сделать и финансово, и с точки зрения возможностей строительных компаний. В Украине, в нашей обстановке это сделать, к сожалению, нереально.

А если вспомнить, что все это говорилось (на пресс-конференции) 20-го числа, то как раз в момент презентации упал мост. Это тоже было очень знаковое событие. Так вот, вчера упало еще два моста. Это – отдельная тема, пока они не начали падать, не обращали на это внимания. И это подтверждает мои слова.

Когда на дороге яма, то вы можете потерять колесо, когда под вами падает мост, то есть вероятность потерять жизнь», – резюмировал Владимир Шульмейстер.