От разрыва торговых связей Украина пострадала в 13 раз больше, чем Россия

06.05.2019, Киев, Игорь Петров

Сокращение торговли между Украиной и Россией с 2014 года оказалось намного более болезненным для Киева, чем для Москвы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор департамента экономической политики Федерация работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если считать, что газ мы покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиардов долларов. Только для России 11,5 миллиардов долларов это меньше 0,8% ВВП, а для Украины – это 10% ВВП. То есть разница потерь – в 13 раз», – сказал Саливон.

Он сообщил, что в 2013 году товарооборот между странами составлял 38,5 миллиардов долларов: Украина экспортировала в Россию товаров на 15,1, а импортировала более чем на 23,4 миллиардов долларов. При этом в общем объеме украинского экспорта доля России составляла 23,8%, а доля в импорте была еще большей – 30,4%.

Кроме того, эксперт заметил, что к 2018 году товарооборот между странами снизился почти в 3,3 раза, а формально формально украинский экспорт сократился в большей степени, чем импорт: экспорт в 4,1 раза – до 3,7, импорт в 2,9 раза – до 8,1 миллиардов долларов.

«Если же учесть, что «европейский» газ, который покупает Украина, де-факто является российским, то в таком случае снижение импорта из России будет менее чем двукратным. В общем объеме украинского экспорта доля России в 2018 году снизилась до 7,8%, а доля импорта из России в общем объеме импорта только до 14,2% (без учета газа)», – резюмировал Саливон.