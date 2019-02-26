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26.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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От Тимошенко бегут избиратели и команда

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ведёт настолько бестолковую кампанию, что её рейтинг падает.

Об этом на своём YouTube-канале заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все дружно, в один голос, утверждают, что Юлия Тимошенко серьёзно просела по рейтингам и продолжает падение. Хотя, конечно, за конкретные цифры никто не ручается, потому что никто толком не заморачивается чётким отслеживанием – людям достаточно общих тенденций», – отметила юрист.

Также Татьяна Монтян добавила, что ситуация в штабах Юлии Тимошенко становится всё хуже – люди все меньше верят в её победу.

«Сейчас в штабах Тюльки начинается то, что было в Петиных штабах осенью – люди начинают сомневаться в её победе. Это п**дец как опасно…

Пара моих знакомых уже свалили из её штаба из-за бардака и полной безнадёги. Она реально практически ничего не делает, и повторяется драма 2010 года. Сейчас её штабы деградировали, а Петькины, наоборот, стали более организованными. Она то ли не хочет людям платить, то ли не может их надлежащим образом мотивировать», – резюмировала Монтян.

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