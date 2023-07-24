Отчего Зеленский завертелся на пупе в своих политклоунадах?

Середина лета ознаменовалась новыми трехгрошовыми операми украинского маленького бонапарта. Даже сложилось впечатление, что он решил вернуться к своей рояльно-квартальной старине и как следует тряхнуть ею, не понимая, насколько сие неэстетично.

Сначала, в последних числах июня, вдруг потребовал отменить планируемое повышение тарифов на воду почти на 60%. Заклеймил за это позором и нехорошими словами нацкомиссию по энергетике и коммунальным услугам. Вот каким пафосным спичем разродился:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Появилось сообщение о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное».

И посулил, что правительство не может «спокойно воспринимать такие решения, ему поручено представить ответное решение, и оно будет».

Причиной якобы послужило то, что 29 июня эта самая комиссия резко повысила цены для 33 предприятий-водоканалов, представляющих большую часть страны. В итоге ее лукавых подсчетов, месячная плата за воду для средней украинской семьи составила 60 грн ($1,61). Коммунальный «регулятор» аргументировал свои действия тем, что поднять тарифы ему пришлось из-за увеличения стоимости электроэнергии, реагентов, а также изменений оплаты труда…

Праведный гнев Зеленского в его видеообращении выглядел очень впечатляюще! На фоне Ровенской АЭС, сразу после совещания в «ставке верховного командования»… Недаром в унисон с обер-наркомом тут же прокукарекали премьер и глава энергетического ведомства, заявив, что комиссия не согласовала с кабмином свои решения.

Хотя коммунальщики-то утверждают совсем иное. Мол, все было согласовано давным-давно, еще в декабре 2022 года. И, уповая на договоренности с правительством, они и принялись взвинчивать цены на воду, что называется, «от франко-потолка»…

За прошедшие 7 месяцев наворотили такого, что и представить сложно. Например, в двух соседних городах в одном и том же регионе стоимость «коммунальной» воды для рядовых потребителей отличается по цене в несколько раз. При том что, как мы уже писали, доход большинства пенсионеров составляет чуть более 2000 грн (55 долл.), а средняя зарплата – от 12 000 грн (320 долл.) до 14 000 (380 долл.) (Правда, за июнь, согласно бравурным сообщениям укромедиа, средняя з/п скакнула аж до 16 000 грн (430 долл.), но адекватные люди не склонны доверять подобным выкладкам, особенно, если учитывать, насколько хорошо хунтовские пропагандисты научились манипулировать и цифрами, и общественным мнением).

И новые расценки не только сильно бьют по карману рядового потребителя, а просто грабят его среди бела дня. Его, вынужденного за рядовую среднестатистическую квартиру отдавать от трети до двух третей своего месячного заработка. Что там остается у него «на покушать», с учетом постоянного вздорожания всего и вся, уже и спрашивать глупо…

Как бы то ни было, Зеленский вдруг якобы озаботился этим самым потребителем. С какого бы такого нанюхивания?

Ведь только что, намедни, в конце весны, прошло удорожание в полтора раза электроэнергии. Той самой, коей владеют в незалежной монополист Ахметов и еще пара-тройка местечковых князьков. И какая реакция последовала на это от Зели? Гнусавил ли он высокопарно в своей ставке или стучал чем-то по роялю, как Анжелика в гневе? Отнюдь. Почему?

«А вот почему, – поясняет наш давний знакомый, русский киевлянин, физик Андрей. – Несомненно, что удорожание электричества – подчеркну, что в 1,5 раза – это только первый этап, а вообще планируется до 5 раз! – это удорожание принесло Ахметову и его контрагентам огромные сверхприбыли. Вспомним, как во время отключений электрики, якобы из-за поврежденных российскими обстрелами подстанций, вся эта ахметовская гоп-компания сбывала в Молдову, Румынию и прочий Евросоюз энергию, уже оплаченную украинцами. Это не могло происходить без крышевания Зеленского! Потом, в конце весны, вдруг ахметовская кодла заявила, что ей нужно чинить подстанции – естественно, за счет рядовых потребителей! И Зеля, и Шмыгаль это тихо «схавали», никакого возмущения с их стороны не наблюдалось. Хотя, отключений уже не было давно – и, значит, подстанции работали нормально. Тогда зачем же повышать? Ответ напрашивается сам собой: затем, чтобы закрома набивать!».

Здесь еще отметим, что Зеленский в своем начальственном сотрясании воздуха вроде как даже не обратил внимания на аргументацию коммунальщиков, которые на первое место среди причин, вызвавших удорожание воды, поставили рост цены на электричество…

А вторую свою трехгрошовую оперу он исполнил в связи с деятельностью одиозного шефа министерства культуры (на Украине оно получило название «минпрачечной») Ткаченко. Который настолько оборзел в собственном стремлении к многостяжательству (видать, обучился у Коломойского, чьим телеканалом руководил много лет), что затребовал для внедрения нескольких прожектов ни много ни мало, а почти миллиард грн. Более 500 млн – на завершение строительства «национального музея голодомора-геноцида». Еще около 450 млн – на производство фильмов и сериалов, в том числе – на комедийный сериал (во время войны!) 27 млн – на переделку в тризуб советского герба на монументе Матери-Родины в Киеве, и т.п.

И еще потратил такие «мелочи» из кармана налогоплательщиков, многие из которых находятся за чертой бедности, как 400 тыс. грн на оплату «охраны» национал-активистов, осаждающих Киево-Печерскую Лавру, которую уже больше полугода он атакует своими сатанинскими методами.

И вот внезапно укранский гарант «не выдержал» и заявил, что недоволен действиями своего старого кореша, с коим они на «1+1» десятилетиями прислуживали Коломойскому. Зеленский возмутился запросами главного минкультовца и довел бедолагу до того, что коломойский очкарик, давно именуемый среди знающих его журналистов «жадным гаденышем», заявил об отставке. Что же произошло? Неужели Зеленский решил наказать Ткаченко за гонения на УПЦ?

«Не будем наивными, – усмехается по этому поводу Андрей. – Зеленский почувствовал колоссальное давление на свою шею, причем с разных сторон. И со стороны соратников – например, главы ГУР Буданова, который не может никак наскрести на свое ведомство 122 млн грн, а тут какой-то «гаденыш» позарился на целый миллиард! Зеля наверняка решил его не злить, потому что если ГУР за него возьмется, договорившись с США, то слетит точно. А ведь коллективный Запад, судя по всему, не слишком доволен нападением на Крымский мост, приведшим к срыву зерновой сделки… Кроме того, многие вояки на фронте уже не скрывают своего ропота в связи с плохим снабжением армии: боеприпасов, продовольствия не хватает, и так далее. А тут еще и «старый террариум единомышленников» из Верховной Рады подключился – например, фракция Порошенко «Евросолидарность» и Юлия Тимошенко. Начали пинать «гаранта» за легализацию наркоты, чувствуя в таком протесте политическую выгоду. Ну и, наконец, Зеленский, видимо, уже спинным мозгом чует, как недовольны обедневшие родственники вояков ВСУ – в том числе, и тех, которых он только планирует рекрутировать. Потому и изворачивается на пупе в своих дешевых фарсах, пытаясь их охмурить».

Действительно, охмуреж требуется насыщенный. Ведь план по мобилизации украинцев выполняется плохо, и теперь хунта решила отзывать из-за границы мужчин, сбежавших туда после начала СВО. Зеленскому удалось получит согласие на такой финт во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе. В связи с этим разработаны новые виды повесток, которые будут вручаться призывникам с 1 августа. Это повестки для уточнения данных, на прохождение медкомиссии и мобилизационное предписание.

Значит, и ради успеха кампании по забриванию «пушечного мяса» Зеленский устраивает новые клоунады.