Отдых в Крыму оказался дороже пятизвездочных мальдивских отелей

25.09.2020, Москва

Олег Кравцов ) – Чтобы отдых в Крыму был комфортным, в следующем году нужно решить ситуацию с канализационными стоками, водоснабжением и сервисом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал вице-президент и исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

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Он подчеркнул, что в этом году из-за пандемии увеличилось число отдыхающих, но при этом цена на отдых повысилась из-за высокого спроса, а сервис в 95% случаев остался на том же уровне, за исключением некоторых отелей и туроператоров, порадовавших новациями в сервисе и гостеприимстве.

«Но цена увеличилась в сравнении с прошлым сезоном в 2-3 раза. Нам повезло, что не возникло каких-то осложнений с подачей воды. Но с канализационными стоками ситуация катастрофическая – за 6 лет кардинальных перемен нет, и по берегу очистные сооружения устарели как физически, так и морально. Если мы предлагаем туристический продукт по цене пятизвездочного отеля ОАЭ или на Мальдивах, то нужно внятно объяснять, откуда она берется», – считает Волков.

При этом он указал и на позитивные изменения в Крыму.

«Очень вовремя открылась трасса «Таврида», путь из Новороссийска в Севастополь занимает всего 4,5 часа. И это что-то потрясающее. Сегодня многие ездят из Краснодарского края в Крым на уикенд. Конечно, нужны развязки и съезды к морю, чтобы не было пробок. Но, так или иначе, рост туристического потока связан именно с автомобильным транспортом – 63% туристов прибыли в Крым на автомобиле. Аэропорт «Симферополь» справился на 5+, несмотря на местами пиковую нагрузку…», – говорит собеседник издания.

Он считает, что в рамках подготовки к следующему сезону следует принять ряд мер.

«Нужно решить вопросы с водой, с канализацией, с кадрами и сервисом, потому что можно сколь угодно приглашать и зазывать гостей, но они приезжают за впечатлениями. Новые вызовы останутся с нами навсегда, и нужно готовиться к сложному сезону 2021, но надеяться на лучшее. Если позволит погода, то есть перспектива провести хороший сезон с апреля по ноябрь», – резюмировал Волков.

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